Un fallo y un descenso en juego: la polémica que envuelve al hockey mendocino

El hockey sobre césped mendocino se ve envuelto en un caso bastante llamativo: Rivadavia y Andino se midieron en el marco de la Promoción femenina, siendo las Azules las ganadoras en la cancha. Pero todo cambió por la mala inclusión de una de sus jugadoras, dando el duelo en favor del Naranja, ascenso mediante, algo que quedó sin efecto tras la apelación del club más ganador de Mendoza. Una novela con varios capítulos que explicamos a continuación.

A modo de resumen, Andino disputó la promoción ante Rivadavia hace dos semanas atrás, producto de haber quedado en la zona baja en la fase regular y haber perdido el cruce pre-promoción. En el primer compromiso entre ambos conjuntos, las Azules ganaron 2-1, pero fue allí donde surgió la polémica, ya que la autora del 2 a 0 parcial no estaba incluida en la planilla, siendo su hermana la que figuraba en su lugar. El día posterior se disputó el segundo compromiso con una nueva victoria para las dirigidas por Mariano Caicedo por 3-1.

Sin embargo, este lunes se dio a conocer el fallo del tribunal de penas con respecto a esta situación, el cual indica: "Sancionar al Club Andino por la indebida inclusión" de una jugadora, "con una multa igual a diez (10) cuotas sociales y con la pérdida de los puntos en juego a favor su adversario, con resultado de 3 a 0, en virtud de lo previsto por los artículos 120 y 198 del Reglamento General".

En conclusión, Andino terminó perdiendo el primer partido 3-0, mientras que en el duelo de vuelta se impuso 3-1, resultados que le dieron el triunfo en el global a Rivadavia por 4-3 y que terminaron de concretar el descenso de las Azules a la segunda categoría del hockey mendocino. Además, el tribunal de penas decidió sancionar a la jugadora involucrada con dos partidos de suspensión por su mala inclusión en el partido 6.183, en virtud de lo dispuesto por los artículos 121 y 135 del Reglamento General.

La decisión que terminó de concretar el descenso de Andino se basa en el artículo 120, el cual asegura: "La Institución que en un partido oficial incluyera a un jugador que no esté reglamentariamente habilitado, perderá los puntos en juego en favor de su adversario y tendrá una multa igual a diez cuotas sociales, además de las sanciones que pudieren corresponder al jugador y demás responsables. A estos efectos entiéndase por inclusión la inscripción del jugador en la planilla de partido correspondiente, ya sea en papel o por sistema digital”.

La apelación llegó por parte de las Azules, justificando que la jugadora no estaba sancionada, sino que fue un error al tildar la planilla en la precarga antes del juego, en la confusión por tener el mismo apellido debido al parentesco. En lugar de marcar a la autora del gol, el ok en la lista fue para su hermana, algo que salto en pleno partido.

Andino y Rivadavia, una Promoción de la cual se hablará por mucho tiempo. Foto: Minuto Hockey.

Todo terminó de estallar cuando el Tribunal tomó la decisión de darle lugar a la apelación de Andino, dejando sin efecto la sanción y manteniendo el resultado inicial, con un global de 5-2 debido a ambos triunfos. Si bien hay algunos casos similares que sirven como antecedentes, acá es netamente un error por la similitud del parentesco de hermanas lo que llevó a la equivocación.

En los otros, se trató de jugadores suspendidos que no podían jugar (por ejemplo, Alemán perdió un partido que había ganado en cancha ante Obras en le la última Copa de Honor por la inclusión de un jugador suspendido) o en el caso de una jugadora que suplantó la identidad de otra (ejemplo, Banco Mendoza C ante Obras, en damas, la temporada anterior).

Acá, lo que argumentan del lado de Andino (a lo que dio lugar el Tribunal) es que no hubo mala fe para sacar ventaja, aunque reglamentariamente no estaba incluida en planilla. Hay un antecedente así en un partido de San Jorge ante Banco Mendoza B en 2023, con gol de una jugadora del elenco sureño que no estaba en la lista, pero si habilitada para jugar, y el resultado en favor de San Jorge se mantuvo.

Pasando en limpio: para el Tribunal, una cosa es jugador inhabilitado y otra es jugador habilitado que no está en planilla por un error de carga de las formaciones. "Nos sorprende que en la respuesta a la apelación de Andino no hay ninguna explicación", argumentan del lado de Rivadavia. Esa explicación no es obligación que sea expresada por escrito, tal como lo que indica el Reglamento (el Tribunal solo está en la obligación de dar su veredicto).

Del lado de Rivadavia hay malestar, aunque al momento de hablar con gente que está en la cocina del club, es importante destacar la gran altura con la que se expresaron a este medio, sin ánimos de generar ningún tipo de polémica, más allá de la bronca lógica.

Así, Andino continuará en la elite del hockey provincial, dejando a las Naranjas en el ascenso, al menos, un torneo más.