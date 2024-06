Maria’s Rimout es la mejor dos años de Mendoza

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy su séptima reunión de carreras de la temporada (fue la séptima de 2024 y la única del mes de Junio). La jornada contó con buenas victorias, más algunas carreras con muy pocos anotados y sólo una cuadrera atractiva. Todo esto repercutió en la falta de público. Una vez más la Catedral estuvo lejos de tener una buena concurrencia de público. El tiempo pasa y a pesar de contar con una nueva administración, pocas cosas han cambiado en el Hipódromo (respecto del 2023, que arrojó saldo totalmente negativo). De hecho, el estado de la pista de carreras fue desastroso durante toda la semana y hoy ni siquiera podría calificarse de aceptable (por falta de tractor no se realizan sobre la cancha los trabajos necesarios para mantenerla en buen estado). Todo esto sucede mientras el Hipódromo continúa perdiendo adeptos y prestigio, ante la pasiva mirada de sus dirigentes de turno.

Maria's Rimout es la reina

La dos años Maria’s Rimout se consagró como la mejor dos años de su generación en la provincia de Mendoza. La pupila de “Carmelo” Delgado obtuvo su tercer triunfo clásico consecutivo (está invicta en Mendoza) luego de doblegar por ocho cuerpos a Cheque Sin Fondo. La hija de Remote llegó a la provincia hace unos meses, con el buen antecedente de haber ganado una carrera en el Hipódromo La Plata de Buenos Aires en enero de este año y en nuestra provincia se convirtió en reina. Hoy vino adelante casi desde el vamos, luchando con Ever Cosmic algunos metros, para encomendarse al disco con facilidad incluso antes del ingreso al derecho. La representante de la caballeriza Los Gallineros fue conducida por Gerardo Tempesti (que anda muy derecho) y empleó un tiempo de 1’ 19” 2/5 para 1300 metros.

Emper Wey, la otra reina

En el Especial “Día del Periodista”, la ganadora fue la buena de Emper Wey. La hija de Skagway obtuvo la décima victoria de su brillante campaña luego de dejar en el camino al valiente Optimist Boy. La fórmula del triunfo fue la misma de siempre, adelante desde el vamos e imprimiendo velocidad. Al final se impuso por tres cuerpos en el buen tiempo de 1’ 11” 4/5 para 1200 metros (muy buen registro de acuerdo al estado de la cancha). Enorme triunfo para la más ligera (por lejos) de las carreras largas de velocidad en la provincia de Mendoza.

Doña Manuela INC, otra que nunca falla

Continuando con las damas destacadas de la reunión mencionaremos a Doña Manuela Inc, quien se impuso en el clásico cuadrero de la jornada imponiendo un nuevo récord para 425 metros (22” 3/5). La zaina doblegó por medio cuerpo al sanjuanino Utha dejando muy en claro que son pocos los animales que puedan ganarle en este tipo de contiendas. La ganadora también fe conducida por Gerardo Tempesti.

El crack del día

Flor Giménez recibió todo el cariño de la familia del turf mendocino.

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada será para la querida Florencia Giménez. La jocketa, que volvió a Mendoza hace unos días para continuar su recuperación luego de la fuerte caída que sufriera en 2023 en el Hipódromo de Palermo, estuvo presente hoy en nuestro Hipódromo. Flor es un gran ejemplo de resiliencia y fortaleza y recibió todo el cariño de la gran familia del turf local. Muy animada contó que está trabajando por su recuperación final en la Clínica San Andrés de la provincia y que su sueño es volver a correr los caballos de su padrino Enrique Rivamar en Mendoza.

No dudamos de que así será valiente jocketa…!

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en Mendoza se disputa el 9 de Julio.

Los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “KING RULER” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MUY EMOCIONADA

2° ITALIA DIVINA 57 S. Quinteros 9 cpos

3° EMMA BLANCA 57 F. Campos 2 ½ cpos

4° CLOTACONICA 55 G. Tempesti ¾ cpo

5° BODE HEART 57 D. Gómez 5 cpos

U° GO CAMILA 57 N. Aguirre 8 cpos

No corrieron: (3) DESEADA PAMPA. Dividendo del Ganador: $ 425,55. Dividendo de la Combinada: $ 1.768,47. Dividendo de la Imperfecta: $ 896,76. Tiempo: 1’ 13” 4/5. Por: Global Hunter y Emocionada Inc, de 3 años. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “HARLAN’S RADIO” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° OLYMPIC GAMES 57 C. López

2° MONTE COLBRUM 57 D. Gómez 14 cpos

U° LIRPU 55 W. Escudero 8 cpos

No corrieron: (1) MASTER SEIT, (2ª) MARGINALES, (5) EL PAPUCHO. Dividendo del Ganador: $ 486,31. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Falling Sky y Llama Olímpica, de 3 años. Cuidador: M. Sarobe. Stud: Max Power. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

3ra carrera

Premio: “SUGGESTIVE HONOUR” – (Cat. Interior) – 1300 metros

1° MI VIDA ENTERA 57 F. Campos

2° STORMY SAVAGE 57 G. Tempesti 4 cpos

3° UNA PANDITA 55 S. Quinteros ½ cpo

4° NIÑA VENUS 58 E. Ruarte 1 ½ cpos

U° EMMA NOVELA 57 C. López 2 cpos

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 439,86. Dividendo de la Combinada: $ 717,88. Dividendo de la Imperfecta: $ 405,53. Tiempo: 1’ 18” 3/5. Por: Master Of Hounds y Serás Mi Vida, de 3 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Los Vascos. Candidata de El Relator / Noticias de turf.

4ta carrera

Premio: “FORASTEIRO” – (Extraoficial) – 800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° COPY SOUND 55 S. Quinteros

2° SANTO KID 56 W. Escudero 12 cpos

3° MONAGHAN 56 1 cpo

4° AMIGO ELEGANTE 58 E. Ruarte 1 ½ cpos

5° ESSENCE OF HUMOR 53 G. Tempesti 5 cpos

U° SIEMBRA SEGURA J. Gómez 6 cpos

No corrieron: (4) SMART MOON. Dividendo del Ganador: $ 1.173,38. Dividendo de la Combinada: $ 3.965. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.315,63. Tiempo: 46” 2/5. Por: Long Island Sound y Copytaste, de 2 años. Cuidador: J. Ávila. Stud: Patas Alegres (San Juan).

5ta carrera

Especial: “DÍA DEL PERIODISTA” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPER WEY 56.5 W. Escudero

2° OPTIMIST BOY 57.5 F. Campos 3 cpos

3° QUE PINGAZO 58 E. Ruarte 9 cpos

U° MARKET MAN 57.5 G. Tempesti 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 339,59. Dividendo de la Combinada: $ 1.328,44. Tiempo: 1’ 11” 4/5. Por: Skagway y Shade Emper, de 5 años. Cuidador: A. Flores. Stud: El Aljibe. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: “75° ANIV. FUNDACIÓN HIP. MENDOZA” – (Cat. Interior) – 18 00 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CODE BREAKER 59 C. López

2° PICCOLO VELOCE 57 F. Campos 2 ½ cpos

3° SKY MOTOR 61 D. Gómez 5 cpos

4° ARCHIMBOLDO 55 J. Gómez 11 cpos

U° ENAMORADA CHUCK (*) 54 S. Quinteros s/aprec.

(*) Se quedó en los partidores.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 512,68. Dividendo de la Combinada: $ 809,38. Dividendo de la Imperfecta: $ 436,18. Tiempo: 1’ 50” 2/5. Por: True Cause y Covet, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

7ma carrera

Premio: “FLORENCIA ALDANA GIMÉNEZ” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ETHICAL CLERIC 56 F. Campos

2° EVER SEEN 56 N. Aguirre 7 cpos

3° HOLMES 55 W. Escudero 2 ½ cpos

4° CONVOY JARANA 57 D. Gómez 4 cpos

5° ALMA DE BLADES 58 E. Ruarte 2 cpos

6° MAXIMUN GAME 57 G. Tempesti 2 ½ cpos

U° INTER ROSSO 57 J. Gómez ½ cpo

No corrieron: (4) FEROZ CÓSMICO, (6) FORTICITY, (8) VALIENTE OIKOS, (10) DAY FOR SUN. Dividendo del Ganador: $ 743,68. Dividendo de la Combinada: $ 15.721,88. Dividendo de la Imperfecta: $ 10.643,75. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 18” 1/5. Por: Il Campione y Scary Mary, de 4 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: El Gringo. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “MANUEL BELGRANO” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MARIA’S RIMOUT 54 G. Tempesti

2° CHEQUE SIN FONDO 57 D. Gómez 8 cpos

3° DOÑA DARK 56 F. Campos ¾ cpo

4° AMETHYST 55 W. Escudero 9 cpos

U° EVER COSMIC 55 S. Quinteros 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 320,97. Dividendo de la Combinada: $ 880,21. Tiempo: 1’ 19” 2/5. Por: Remote y Maria’s Jane, de 2 años. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Clásico: “LA AMISTAD” – (Extraoficial) – 425 metros

1° DOÑA MANUELA INC 58 G. Tempesti

2° UTAH 58 K. López ½ cpo

3° AMANTE REAL 58 R. Argüello 4 cpos

U° ÁSPERO KING 59 M. Rojas pczo

No corrieron: (1) GRAND TWIN. Dividendo del Ganador: $ 650,82. Dividendo de la Combinada: $ 1.652,08. Tiempo: 22” 3/5 (Récord). Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.