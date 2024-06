La decisión de Scaloni con los 3 jugadores que “cortará” de la lista para la Copa América: “Es un contratiempo para ellos, pero…”

La Selección argentina tiene dos jugadores por puesto y en cada victoria lo ratifica. Esta vez venció a Ecuador por 1 a 0 en un amistoso que le servía al entrenador Lionel Scaloni para darle rodaje a algunos jugadores pensando en el armado de la lista de futbolistas que participarán de la Copa América. Algunos casos son Montiel, Lo Celso. Acuña, entre otros.

Para este partido, Scaloni usó a 17 de los 29 jugadores que tiene a disposición en la gira por Estados Unidos, de los cuales tres quedarán fuera de la lista definitiva de 26 jugadores que debe presentarse, para la cual el DT ya tomó una decisión, que es darla a conocer el 15 de junio. El motivo lo explicó el propio entrenador.

"En principio, la lista la vamos a dar después del partido (ante Guatemala el 14/6). No tiene mucho sentido, ya que están los chicos acá, dar el corte sin esperar a ese partido. La verdad que es un contratiempo para los chicos que van a quedar afuera, pero es lo que hay. Necesitamos que vengan porque hay otro partido y bueno, pueden pasar cosas y están con nosotros hasta el último día. Esa es nuestra idea", explicó Scaloni. Por ende, los futbolistas disputarán el amistoso ante Guatemala sin saber si forman parte de la lista para la Copa América o no.

Por otro lado, habló del riesgo de sufrir lesiones justamente pensando en esa lista. "Estos partidos siempre tienen riesgos, que pueden ser las lesiones o los contratiempos. Intentamos que no sucedan. En algunos casos, como el de Nahuel Molina, no queríamos arriesgarlo, no está al cien por cien. Del resto estamos contentos. Quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la Selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero en este caso lo haremos pensando en lo que necesita el equipo", agregó.

Finalmente, Scaloni fue consultado por la figura de Ángel Correa, uno de las dudas de la lista junto con Carboni. Al responder, dejó una pista de su definición. "Está desde hace mucho con nosotros. No ha tenido la participación que a lo mejor él hubiera querido, pero es verdad que siempre ha estado en nuestra consideración desde el primer momento en el que asumimos. Nos puede aportar en todo el ataque, nos puede dar muchas cosas. Es una de las cosas por las que ha venido y por los últimos dos o tres meses que ha tenido que fueron muy buenos. Aprovechar su momento siempre es importante. En una competición como esta, tener un jugador así se agradece".