El particular pedido de Scaloni a la organización del amistoso ante Ecuador que fue rechazado

La Selección argentina disputará este domingo el primero de sus dos amistosos previos a la Copa América. El rival, en este caso, será Ecuador y en la previa del encuentro Lionel Scaloni dejó interesantes frases sobre el partido, el torneo que se jugará en Estados Unidos y habló de un particular pedido que la organización no le permitió.

"Hemos pedido hacer más de seis cambios, pero no será así. En base a eso, decidiremos el equipo porque no lo tengo definido. Imagino que Leo (Messi) jugará, no sé si todo el partido, 30 minutos o 60. Para que lleguen rodados, lo mejor que podemos hacer", expresó el entrenador campeón del mundo.

Luego, elogió al Tri: "¿La gente no valora a Ecuador? Creo que valora la gente de Ecuador, pasa como en todos lados, la gente quiere más. Muy buena selección, con grandes jugadores. Lo vimos en Eliminatorias, en el Mundial. Hoy está clasificado después de empezar con puntos negativos".

"Tendrían que estar satisfechos. Es una selección joven, con chicos de experiencia. Para tener cuidado y valorar. Son jugadores en el máximo nivel. Compiten en los mejores clubes de Europa. Es un rival difícil, con un DT con una idea de juego marcada. Es un lindo partido. Esperemos que la gente lo disfrute", expresó el de Pujato.

Además, al ser consultado sobre le juegan diferente por ser campeón, reflexionó: "No es que al campeón del mundo se le juega de otra manera, sino a Argentina siempre se le juega de una manera diferente. Buscamos potenciar lo diferente y tomar recaudos del rival. Si tiene que ponerse en modo de trabajo, se lo podrá. Potenciar lo que venimos haciendo bien, haciéndolo más veces. Más para los chicos nuevos, cómo trabajamos. Y cuidado con el rival, que juega y tiene sus jugadores. Es un poco de todo".