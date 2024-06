¿Di María cambió de idea? La revelación de Scaloni sobre el futuro del Fideo en la Selección

Ángel Di María anunció que la Copa América en Estados Unidos será su última participación con la Selección argentina. A pesar de los comentarios de sus compañeros y de los intentos de la AFA, el rosarino ha sido categórico cada vez que se le ha mencionado el tema. Sin embargo, fue Lionel Scaloni quien dejó reveló un detalle que podría cambiar la decisión del Fideo.

El Fideo ya dijo que no sigue, pero...

Es que, según el DT, el grupo le va a pedir que siga un tiempo más: "Es un chico que físicamente es delgado, corre, siempre está bien. El grupo se lo va a pedir pase lo que pase en la Copa América. Aparte es de esos jugadores que marcan una época y a todos nos jodería que no juegue. Pero bueno él tomó su decisión y ya veremos lo que pasa”.

”Es verdad que a todos nos costaría no ver la número 11, pero bueno, en algún momento va a pasar. Cuanto más tarde mejor, pero sí es verdad que tenemos que prepararnos para el día que no esté porque esto sigue, es la realidad”, agregó el nacido en Pujato que dijo algo similar sobre Lionel Messi: "En algún momento sí, pero es lo que hay. Alguna vez la dejó Maradona y Leo la va a dejar alguna vez y te pongo un ejemplo… El entrenador no va a ser siempre el mismo".

”Los ciclos van cambiando y mientras tanto hay que disfrutar. Somos demasiado melancólicos. Ya estamos pensando para el día que no esté cuando todavía está jugando. Entonces disfrutémoslo y ya veremos el día de mañana porque es tan importante el presente que tiene para todo el mundo no solo para Argentina. Porque Leo juega para el que le gusta el fútbol”, cerró.