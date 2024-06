Romagnoli reveló el consejo que le daría a Bareiro sobre las ofertas de Boca y River: "Le diría que..."

San Lorenzo venció a Chacarita y avanzó en la Copa Libertadores, por ende, conserva la triple competencia para el siguiente semestre que será muy exigente. El entrenador Leandro Romagnoli lo sabe y por eso es que ya comienza a pensar en el plantel de cara al próximo semestre, la necesidad de sumar refuerzos y la posibilidad de que se vayan algunos jugadores importantes.

"Somos conscientes que tenemos buenos jugadores, de nombres. También tenemos muchos chicos jóvenes. Somos conscientes que necesitamos reforzarnos para la Copa Libertadores, que es algo muy importante. Tanto Néstor (Ortigoza) como Marcelo (Moretti) son conscientes que tenemos que reforzarnos, ya lo hablamos", señaló, sobre la necesidad de sumar jugadores.

En ese sentido, se refirió a las bajas que puede sufrir. "Constantemente habló con Néstor y Marcelo. Se que hay ofertas por Adam (Bareiro), por Giay. Veremos, sabemos que si se van algunos jugadores vamos a tener que traer", agregó.

Romagnoli habló de los refuerzo en San Lorenzo.

En ese sentido, se metió de lleno sobre el tema Bareiro y consultado sobre si tiene algún consejo para él ante las ofertas de Boca y de River, señaló: "No me animo a aconsejarlo. Trato de no meterme pero ya que me estás preguntando, lo hago desde acá. Le diría 'quedate en San Lorenzo que sos importante, sos el capitán'. Es importante para el grupo, pero después hay que preguntarle por las ganas que tenga él. Uno como entrenador cómo no lo va a querer en el equipo”.

En ese sentido, habló sobre la chance de que se concrete un pase a Boca o River y cómo lo tomaría la hinchada. "Es difícil nuestra sociedad. Lo que puedo decir es que el hincha de San lorenzo es muy pasional. Cuando quiere a jugador se aferra a él y si se va a Boca o River, no va a gustar tanto. Pero eso son decisiones de cada jugador".

Por otro lado, Romagnoli habló sobre la posibilidad de que si Bareiro se va a River, en la negociación entre el pase de Agustín Palavecino para llegar al Ciclón. "Todavía nadie me dijo nada. Cómo no me va a gustar. Palavecino es un gran jugador. Por ahí le está costando sumar minutos en River. También hay que evaluar eso, si tiene ganas de venir, si tiene minutos. Lo que sí, lo que dije antes, si se van jugadores, en esos puestos hay que reforzarse", sentenció.