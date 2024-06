La sorprendente respuesta de Almendra sobre si le pediría disculpas a Battaglia: "Si lo veo, no se me..."

En febrero de 2022, Boca Juniors vivió un verdadero sacudió puertas adentro que tuvo como protagonistas a uno de los integrantes del plantel, Agustín Almendra, y quien era el entrenador en aquel momento, Sebastián Battaglia. Ambos discutieron en el marco de un entrenamiento y el juvenil terminó siendo relegado en el plantel de Reserva.

La situación no quedó archiva ni aún con Almendra en Racing. Hace poco, Battaglia habló en una entrevista y reveló cuál fue la frase que dijo que lo molestó tanto. "Lo voy a decir porque no tengo problema, me dijo 'como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre' y en otra parte me dijo 'vos ganaste cuatro Libertadores al pedo'. Menos mal...", reveló.

Sebastián Battaglia.

El volante fue relegado del plantel profesional y hasta recibió el reto público de Benedetto, con quien cortó relación. Nunca más pudo ser parte del equipo y ni bien finalizó su contrato, se fue libre a la Academia. Sin embargo, tampoco olvidó ese suceso y ahora reconoció que le gustaría recomponer la situación con su ex DT.

"Nunca más pude hablar con Battaglia, nunca más lo crucé, ese fue un error mío, yo lo acepto. Eso para mi ya pasó, ojalá el día de mañana me lo cruce y pueda hablar con él, pero nunca más tuve ninguna oportunidad de verlo", aseguró Almendra sobre el ídolo de Boca.

Agustín almendra.

En ese sentido, le preguntaron si lo llamaría telefónicamente para solucionar el inconveniente sin esperar a encontrarse. "No, creo que esas cosas se hablan personalmente, por teléfono no se habla, es algo más discreto. Lo que pasó ojalá algún día encuentre la posibilidad de hablarlo", respondió,

Finalmente, en diálogo con Fútbol y Rosca en radio Splendid, sentenció: "Obviamente, si lo veo, no se me va a caer nada por pedir disculpas. Es más, me arrepiento por todo lo que pasó".