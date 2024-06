“Me llamó Leo Messi para ir al Inter Miami y decidí quedarme en Boca”

Lionel Messi es uno de los jugadores que más puede convencer a un futbolista para que sea parte de su equipo, especialmente a los argentinos. El Inter Miami se ha visto muy beneficiado por la llegada de la Pulga y no solo por lo mucho que mejoró su economía, sino porque su presencia funciona como un gancho para contratar nuevos refuerzos. ¿Quién puede decirle que no a uno de los mejores de la historia?

El que no se dejó llevar por todo lo que representa Messi y la posibilidad de compartir equipo fue Marcos Rojo. El defensor de Boca Juniors reveló que el rosarino lo llamó para ser parte del Inter Miami, pero finalmente rechazó la propuesta. "En enero me llamó Leo (Messi), que me dijo la chance de Inter. ¡Imaginate lo que representa eso para cualquier futbolista! Yo no estaba convencido de irme, me comuniqué con Román, le conté la situación y le dije que si me necesitaba acá estaba 100 por 100 convencido de seguir en Boca. Me queda este año y otro entero", confesó en diálogo con radio La Red.

Mirá el video

El defensor de Boca también habló sobre la evitable expulsión del último partido ante Platense, algo que reconoció como un error: "Lo acepté con mis compañeros, pedí disculpas, sé que fue un error enorme. Nos costaba salir de la cancha de Boca y que yo haga esa tontería. La primera amarilla fue totalmente innecesaria, fue un error enorme que a esta altura de mi carrera no me puede pasar, me fui expulsado a los 36 minutos y se complicó todo. Yo asumo toda la responsabilidad de la última derrota, pero quería salir a hablar porque se dicen muchas cosas, pero siempre tiro para adelante".

"Jamás lo hice y jamás haría expulsarme. Es estúpido pensar así. Es mi forma de jugar, soy impulsivo, pero no soy mala leche, jamás voy a ir a romper a un jugador. Hay mucha gente que habla, en los partidos grandes mucho más. En la previa del Superclásico dijeron toda la semana que me tenían que expulsar. Hasta el domingo tenía solo tres expulsiones en Boca", reiteró el zaguero de Boca.

Marcos Rojo todavía tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2025. Su presencia en el equipo por el momento no corre riesgos a pesar de la infantil expulsión. De hecho, es uno de los capitanes y aseguró que se siente muy cómodo con Riquelme como presidente y Diego Martínez como DT: "Muy cómodo con Román, es una relación muy buena desde que llegué al club, siempre que nos vemos charlamos de fútbol y de la familia. Con el DT también muy bien, se dicen muchas tonterías, Diego es un gran entrenador, está trabajando mucho, tuvimos grandes momentos. Estamos conociéndonos".