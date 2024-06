La sorpresiva advertencia de Bielsa tras el 4-0 de Uruguay a México a días de la Copa América: “El resultado es…”

La Selección de Uruguay tuvo un amistoso previo al comienzo de la Copa América. Este miércoles jugó en Denver frente a la Selección de México en el estadio Empower Field at Mile High y lo aplastó tras derrotarlo por 4-0 con un triplete de Darwin Núñez y uno de Facundo Pellistri. Los Celestes marcaron tres tantos en la primera parte, pero el seleccionador Marcelo Bielsa fue muy cauteloso pese a la goleada.

“El resultado fue engañoso y exagerado. El primer tiempo fue un partido que, si bien merecimos los goles, también podríamos haberlos sufrido. México pudo haber convertido y el partido hubiera sido distinto”, analizó Bielsa tras la goleada de los Charrúas. A los 7', a los 26' y a los 44' fueron los tres de la primera etapa, luego el cuarto a los 4' del segundo tiempo.

“Cuando las diferencias son grandes, es más fácil jugar bien. El funcionamiento ofensivo del equipo se facilitó y pudimos jugar mejor en el segundo tiempo que en el primero, pero cuando se dan diferencias de goles importantes hay que medir con cuidado la producción del equipo porque la desventaja en el marcador disminuye al oponente y se desvirtúa un poco”, agregó el entrenador argentino sobre el resultado.

Bielsa sabe que no debe dejarse llevar por el resultado, ya que explicó que México dejó afuera a varios jugadores importantes: “Conservando los más destacados que tuvo hoy en el campo y agregando los que no estaban, me parece que México va a ser un rival muy distinto al que vimos hoy”.

De todas maneras, hay que interpretar esta goleada de Uruguay sobre México producto de un gran momento que atraviesan los dirigidos por el Loco Bielsa. Este amistoso fue el único que jugará antes de que comience la competencia continental. Tras la goleada por 4-0, volverá a jugar ya en la Copa América ante Panamá para abrir el grupo el 23 de junio, luego irá contra Bolivia y en la última frente al local, Estados Unidos.