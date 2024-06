La preocupante frase de Centurión tras ser encontrado luego de desaparecer 10 días de Vélez

Eduardo Rossetto, quien supo manejar los hilos de la carrera de Ricardo Centurión, dijo presente ante los micrófonos del programa Equipo F, de ESPN. Allí el agente reveló detalles de la charla que mantuvo con el futbolista, quien encendió las alarmas del mundo Vélez luego de no dar noticias sobre su paradero en la última semana.

Para comenzar el mánager, contó qué le dijo el exjugador de Boca, Racing y San Lorenzo en su diálogo: "Textualmente me dijo: ‘no sé porqué desaparecí estos días. Hay veces que se me vuela el balero un poco, pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fíjate qué podés hacer por mi’".

"Yo voy a hablar, se lo dije a él, desde la sensatez. Conociéndolo a Centurión, y él conociéndome a mi, sabe que no voy a ir por la parte reglamentaria de ir a exigir. Vamos a ver qué es lo mejor. Yo entiendo y sé e los códigos actuales del fútbol, pero no hay ningún compañero que hable mal de Centurión en sus 13 años de carrera", añadió Rossetto.

Sobre sus sensaciones tras la charla con el jugador, contó: “La verdad lo encontré mejor de lo que pensaba. Con esa lucidez que tiene por momentos. Sorprende a veces la claridad que tiene Centurión. Es un gran decidor de verdades como poca gente. No siempre está en condiciones de decirlas, pero es un tipo capaz de asumir su propia culpa como pocos en la sociedad".

"Creo que siempre va a haber que hablar, si es deportivamente, de lo que jugaba Centurión. No se puede hoy exigirle a Ricardo Centurión que juegue como cuando apareció en la Primera de Racing. Era una aparición que si tenía un desarrollo normal podía competir en ese momento con Neymar. Era un jugador totalmente distinto. No creo que pueda volver a ser el mismo", sentenció el agente.