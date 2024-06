Eurocopa 2024: Zinchenko, el futbolista dispuesto a ir a pelear a la guerra de Ucrania

La Selección de Ucrania empató 0-0 con Alemania en un partido amistoso previo al comienzo de la Eurocopa 2024, que será albergada, justamente, por el país que es tetracampeón mundial y que comenzará el próximo 14 de junio. Ucrania buscará un resultado similar al de la última edición, en la que consiguió su mejor posición histórica: llegó a cuartos de final por primera vez, donde fue derrotada 4-0 por Inglaterra. Una pieza clave de aquel equipo, que a sus 27 años querrá volver a conducir a su país a una nueva sorpresa, es Oleksandr Zinchenko. El futbolista del Arsenal de la Premier League es la máxima estrella de su selección y tiene una historia de vida marcada por el drama, la guerra y el dolor.

Zinchenko nació en Radomysl, Ucrania, el 19 de diciembre de 1996. Desde chico dominaba a la perfección la pelota con su pierna izquierda, pero no tardó en sufrir contratiempos. Era una de las grandes promesas del Shakhtar Donetsk de su país cuando, a los 17 años, debió escapar de Ucrania junto a su familia a raíz de la Guerra del Dombás. Se instalaron en Moscú, a más de 500 kilómetros de su hogar, para comenzar una nueva vida. Zinchenko, que todavía tenía el sueño de ser futbolista y no había debutado profesionalmente, comenzó a jugar partidos a nivel aficionado y a entrenar en la calle durante seis meses, para no perder ritmo.

"Espero que mueras sufriendo la muerte más dolorosa".



Este durísimo mensaje subió a su Instagram el jugador del Manchester City Zinchenko tras la declaración de guerra de Rusia a Ucrania. Para que entendáis desde el fútbol el nivel al que ha llegado la situación. pic.twitter.com/nX3rOxbBWW — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 24, 2022

Es que había estado muy cerca de firmar con el Rubin Kazan de Rusia, pero el Donetsk había boicoteado el traspaso porque sostenía que el ucraniano debía regresar al club en el que tenía contrato. El Shakhtar Donetsk demandó a Zinchenko por incumplir su acuerdo y la FIFA lo multó con 8.000 dólares, hasta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del jugador recién seis meses después y entonces pudo firmar con el Ufa de Rusia. “Fue una época muy difícil para mí. Estuve seis meses sin jugar, no tenía equipo”, confesó alguna vez.

Pero no tardó en demostrar su talento y luego de dos temporadas fue adquirido nada menos que por el Manchester City. El primer año vistió, a préstamo, la camiseta del PSV de los Países Bajos, hasta que más tarde empezó a convertirse en una pieza clave del equipo de Guardiola, con el que obtuvo 11 títulos, entre ellos cuatro de Premier League. El DT catalán fue clave en su formación y lo convirtió en un defensor con tintes de mediocampista, y Zinchenko empezó a asociarse más internamente con sus compañeros. En un nivel estelar, a mediados de 2022, el lateral izquierdo pasaría al Arsenal de la misma liga.

uD83DuDDE3?En una entrevista de la BBC, Zinchenko, jugador del Arsenal, dice que iría a luchar al frente si lo llamaranuD83DuDCAAuD83CuDFFC.



uD83CuDDFAuD83CuDDE6El presidente de Ucrania ha anunciado que necesita 50.000 soldados + y que la edad de movilización militar se reduce de 27 a 25 años. pic.twitter.com/9IBE8eU30t — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) April 5, 2024

Pero, antes, un episodio que lo marcó. Como cualquier ucraniano, Oleksandr Zinchenko sufrió por su país y su familia el conflicto bélico que se desató en febrero de 2022, entre Rusia y su nación. El 24 de ese mes, publicó en redes sociales una foto del mandatario ruso Vladimir Putin con una inscripción clara, concisa y determinante: “Te deseo la muerte más dolorosa y sufrida, escoria”. Zinchenko vivía en Inglaterra, pero tenía familiares y amigos sufriendo en las distintas ciudades del país. Cuando vistió Ucrania a mediados de 2023, contó que se vio sumamente impactado por una realidad que no esperaba o, al menos, no dimensionaba.

“Las historias que escuché, ni siquiera puedo explicarlas. Algunas personas no tienen la oportunidad de salir de sus casas porque el agua ya está muy alta. Una historia aterradora que escuché fue sobre una mujer que sostenía a dos bebés pequeños, nacidos hace solo unos meses. Estaba en el techo con dos de ellos, aferrándose a la última piedra e intentando sobrevivir. Desafortunadamente, ella y los niños no lo hicieron. Al escuchar estas historias, historias reales, no de Internet, solo piensas: ¿para lograr qué?”, reflexionó el año pasado. El actual jugador del Arsenal, meses después, fue rotundo con su postura: “¿Si me llaman para pelear? La respuesta es clara. Iría a la guerra. Sé que algunas personas podrían pensar que es mucho más fácil para mí estar aquí (en Inglaterra) que estar allí (en Ucrania). Realmente espero que esta guerra termine pronto”.

La historia que el futbolista subió en octubre de 2023. (Foto: @zinchenko)

Y no fue la última guerra en la que se vio directa o indirectamente involucrado. En octubre de 2023, cuando se desató el conflicto entre Israel y Palestina, no dudó a la hora de tomar postura. “Yo estoy con Israel”, publicó en sus redes. Lo que le valió muchas críticas, al punto de tener que eliminar la publicación y hacer privada su cuenta de Instagram. “Es curioso que sea él quien llora por lo que Rusia está haciendo a Ucrania”. O: “El mismo tipo quiere que nos compadezcamos de su querida Ucrania. Repugnante”, fueron algunos de los dardos lanzados al zurdo de 27 años. Una vida expuesta a las guerras, con posturas políticas claras y radicales. Esa tenacidad querrá trasladar a la cancha Oleksandr Zinchenko dentro de solo días, cuando su selección busque dar un nuevo golpe en la Eurocopa. Es líder, capitán y figura. Porque personalidad tiene, quedó demostrado.