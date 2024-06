Escoba en Boca: los 8 jugadores que son prescindibles para Diego Martínez

Diego Martínez está decidido a limpiar el plantel y deshacerse de aquellos jugadores de Boca Juniors que considera prescindibles para el segundo semestre. El entrenador del Xeneize tiene una larga lista con ocho nombres y que tiene el apoyo total de la dirigencia con Juan Román Riquelme, quien lo respaldó de gran manera al ex Huracán.

Pensando en el receso por la Copa América y la pretemporada que se vendrá durante el mes de junio, en Boca pasarán la escoba para aquellos jugadores que no serán tenidos en cuenta. Hay muchos nombres que tuvieron su gran momento con la azul y oro, y también están aquellos que nunca terminaron de mostrar lo que se esperaba de ellos.

8 son los nombres que podrían irse en este mercado de pases. (Foto: archivo)

Dentro de los que aparecen como los casos más resonantes están Nicolás Valentini y Darío Benedetto. El zaguero central tiene la excepción de estar en conflicto con la dirigencia de Boca y no tiene que ver tanto con una decisión del propio entrenador. Las cosas no quedaron bien entre ambas partes, pero todavía tiene contrato hasta diciembre y por el momento las puertas a una nueva posible negociación no quedaron cerradas.

El delantero, por su parte, ya no es convocado y había anunciado que no quería seguir a pesar de tener contrato hasta diciembre. Además, se le suma el escándalo con la fiesta y la polémica que tuvo al día siguiente tras contestarle a Diego Martínez la famosa frase "noches alegres, mañanas tristes", cuando el DT preguntó por qué había muchos jugadores en kinesiología.

Jorman Campuzano no será tenido en cuenta por su bajo nivel y podría salir a préstamo a Atlético Nacional. Las negociaciones están avanzadas y podría irse en los próximos días. Vicente Taborda buscará un nuevo destino luego de no tener oportunidades ni con Martínez ahora ni con Almirón el año pasado.

Los otros tres que ya no tienen lugar por el bajo nivel y porque fueron relegados son Frank Fabra, Juan Ramírez y Norberto Briasco. El colombiano no es querido por los hinchas después de su infantil expulsión en la final de la Libertadores y parece no haber vuelta atrás. Por este motivo, buscará un nuevo club en el que pueda tener continuidad, ya que en Boca no lo utilizan. Mismo destino tendrán Briasco y Ramírez, totalmente relegados por Martínez. El otro que se irá en este mercado para completar la lista de los ocho es Ezequiel Bullaude, quien deberá regresar de su préstamo a Feyenoord.