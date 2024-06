Coria-Gaudio: secretos de una rivalidad que excedió la final de Roland Garros

El 6 de junio de 2004 se jugó en Bois de Boulogne la final más recordada por los argentinos en la historia de Roland Garros. Fue la única de Grand Slam que tuvo a dos jugadores de nuestro país como protagonistas. De un lado de la red, el entonces número 3 del mundo y gran favorito, Guillermo Coria; del otro, la sorpresa del certamen, Gastón Gaudio (44º). Aquella dramática y novelística final, con un resultado cambiante y casi inverosímil (ganó Gaudio por 0-6, 3-6, 6-4, 6-1 y 8-6), fue la última en Roland Garros que no tuvo a Rafael Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer pisando el polvo naranja. Hasta este año. El próximo domingo, cargado de simbolismo, el duelo decisivo les recordará indefectiblemente a los fanáticos del tenis la historia de Coria y Gaudio. Una rivalidad que no empezó en Roland Garros 2004. Y, menos aún, terminó allí.

Bailes y ¿piñas? antes de 2004

Para dimensionar la tensión que existía en la previa de aquel partido es necesario recordar algunos episodios que le dieron todavía más color a esa final. En 2001, en Viña del Mar, Gaudio y Coria se enfrentaron por primera vez. El Mago ganó en tres sets y festejó su primer título ATP con 19 años y emulando el baile del delantero de River Plate Marcelo Salas. Semanas después, el Gato tuvo revancha: lo venció en Buenos Aires y retrucó al bailar y flamear la bandera de Independiente, club del que es fanático. La relación entre dos miembros de la conocida Legión, la camada dorada del tenis argentino, ya no era buena; y aún restaban muchos. En el Masters 1000 de Hamburgo 2003 llegó, tal vez, el episodio más caliente de esta historia. Coria y Gaudio se vieron las caras por las semifinales del certamen y el primero se llevó el set inicial. En el segundo, a la par que Gaudio levantaba su nivel, el Mago empezó a evidenciar (¿o simular?) calambres, lo que enfureció a su rival, que poco le creía. Gaudio ganó el segundo parcial, pero perdió 6-0 el definitivo.

Cuando Coria debía acercarse a la red para saludar a su oponente luego de la victoria, lo hizo lentamente y rengueando, como si no pudiera caminar. Un gesto que no le gustó para nada a Gaudio, que le dijo sin pelos en la lengua: “¿Qué te pasa? Si mirás mal te cago a trompadas, gil”. El conflicto siguió en el vestuario y, aunque existen algunas versiones, lo sabido es que Gaudio (y sobre todo su hermano) quisieron arrancar un pleito que fue detenido por terceros. En el mismo 2003, la Argentina jugó una serie de semifinales de Copa Davis frente a España. El reconocido hincha de Independiente perdió sus dos duelos por paliza, ante Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá, y fue duramente criticado por el propio capitán del equipo albiceleste: “Así no puede jugar una Copa Davis. A Gaudio le falta fuerza mental”, declaró Enrique Morea. “Al menos yo vine”, fue la respuesta del Gato, refiriéndose inevitablemente a uno de los (o los dos) grandes ausentes, Guillermo Coria y David Nalbandian.

Ese era el marco. Ese era el pasado reciente de Coria y Gaudio cuando el cuadro de Roland Garros los cruzó en la final en el año 2004. El Mago era el 3º del mundo y gran favorito, llevaba un récord de 19-0 frente a compatriotas y en 12 meses solo había perdido un partido sobre polvo de ladrillo. Gaudio era el 44º del ranking, lidiaba con una incontrolable cabeza, pero gozaba de un exquisito revés, y tenía todas las de perder. Ni hablar cuando en 60 minutos el score ya indicaba un 6-0 y 6-3 a favor de Coria. El tenis argentino sabía que el campeón sería de los suyos, pero esperaba un mejor espectáculo. Fue entonces cuando empezó lo inolvidable. Coria comenzó con los supuestos calambres en el tercer set, de cuya veracidad Gaudio y su cuerpo técnico sospechaban (a destacar: Franco Davin, coach de Gaudio, había sido entrenador de Coria y lo conocía muy bien), y el nacido en Adrogué pudo recuperarse. 6-4 el tercero y 6-1 el cuarto para igualar el marcador. El quinto set, el de película. Coria tuvo dos match points con su saque estando 6-5, pero falló un drive y un revés, respectivamente, por milímetros. Gaudio lo terminó ganando 8-6.

La Copa Davis, motivo de distancia y cercanía

Tiró la raqueta, explotó de felicidad y unos minutos más tarde le envió vía micrófono un mensaje a su familia, que no había viajado a Francia por cábala: “Mami, papi, los amo”. De una semana para la otra, Gastón Gaudio pasó de ser el 44º al 10º del ranking y a convertirse en rey de París. Pero tanta euforia no sentenció ninguna rivalidad. Lo de Gaudio y Coria no había terminado. En una reciente entrevista, Franco Davin, entrenador de Coria hasta 2002 y, luego, del Gato, contó una intimidad: “En 2005, en la Copa del Mundo por equipos, en Düsseldorf, habían arreglado cómo jugaban cada uno; estaban Coria, Gaudio, Cañas y Chela, si no recuerdo mal. Cuando Coria llegó, dijo: `Juego los dos primeros partidos y no juego más, me voy a Roland Garros´. Fue como queriendo sacar ventaja y que los otros se quedaran hasta último momento. Y Gastón, cuando pasó eso, se volvió loco… Muy caliente fue a la conferencia de prensa después de un partido, salió de ahí y me dijo: `La recontra cagué, dije todo, me desahogué´.

La vida volvió a cruzar mucho tiempo después a estas dos personalidades opuestas y enemigos tenísicos. Coria se había retirado joven, a los 27 años, y se había alejado de los flashes durante un tiempo. Gaudio, que había jugado hasta 2011, también había limitado su exposición. Hasta que en 2021 la Asociación Argentina de Tenis los hizo trabajar juntos, y con Guillermo Cañas, para conducir al equipo argentino de Copa Davis (el Mago, más tarde, pasaría a ocupar el rol de forma singular). Diecisiete años atrás, quisieron poner paños fríos y desdramatizar la situación. “Con Guillermo y con todos los chicos estuvimos 20 años viajando por el mundo, ya está. Está todo bien, es una persona que al final terminás queriendo, pasaste toda una vida juntos, es imposible que te lleves mal por algo que ya pasó”, dijo Gaudio en aquel tiempo. Pero la realidad parecía muy distante de su declaración. Franco Davin, hace solamente horas, dijo una frase que parece adecuarse más al verdadero vínculo entre Guillermo Coria y Gastón Gaudio: “La diferencia entre ellos siempre estuvo marcada. Gastón le quería mostrar a Coria que por ese camino estaba equivocado. Gaudio nunca sería amigo de Coria: ni en el tenis ni fuera del tenis”.