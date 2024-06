Tocalli le dio su visto bueno a Vaccari como futuro DT de Independiente: "Julio tiene..."

Tras la salida de Carlos Tevez y la insólita situación que vivió el mundo Independiente con Nicolás Larcamón, todo parece indicar que esta vez la Comisión Directiva del Rojo tiene abrochado al reemplazante del Apache. Se trata de Julio Vaccari, quien se encuentra a una sola firma de manejar las riendas de uno de los cinco grandes de nuestro país.

En este contexto, luego de la igualdad de la institución de Avellaneda ante Defensa y Justicia en condición de visitante, Hugo Tocalli enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y habló de todo. Además de referirse a lo sucedido en el campo, el interino se refirió al técnico que se posiciona como el futuro DT del club.

Sobre la inminente llegada de Vaccari, manifestó: "No lo he recomendado yo. Lo único que le he pedido a los dirigentes, vuelvo a repetir lo que dije en la conferencia de prensa anterior, queríamos un técnico que mire las inferiores del club y trabaje con ellas. Julio tiene esas condiciones. Si él es el técnico, que sea lo mejor para Independiente. Lo vamos a acompañar para que eso suceda".

El Rojo acumula solo un triunfo en sus últimas diez presentaciones en el torneo local. Ante esta situación, Tocalli expresó: "Es cierto que hemos ganado un solo partido y estamos preocupados. Voy a dirigir un partido más, que es el del próximo miércoles, y después vendrá el nuevo técnico. Me parece que el equipo en estos dos partidos tuvo un levante muy importante y llegó bien al arco. Nos faltó concretar nomás".

Para finalizar, sobre la producción de Independiente ante Defensa y Justicia, sentenció: "Jugamos contra un muy bien equipo, que tiene un técnico nuevo y tiene un sistema que nosotros sabíamos que nos iba a complicar. Lo que nos ha faltado hoy es la claridad del gol, nada más. Hemos hecho méritos para hacer el gol y llevarnos el triunfo".