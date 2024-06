Atento, San Lorenzo: el club brasilero que va por Bareiro y por qué será una decisión difícil para el paraguayo

El rendimiento de Adam Bareiro en San Lorenzo durante el último semestre y en general en el último tiempo lo convirtió en un jugador trascendental. De hecho es el capitán del equipo. Pero como contracara también, facilita que lleguen ofertas y se convierta en prácticamente una misión imposible retenerlo.

Difícil es además, porque la cláusula de recisión del delantero es de apenas 3.5 millones de dólares, lo que para nada representa una dificultad para los clubes de otros mercados como el brasilero, acostumbrado a inversiones importantes en el medio de la Copa Libertadores, para hacer sus planteles más competitivos.

Bareiro es pretendido por Atlético Mineiro.

Uno de ellos tiene mucho interés en incorporar a Bareiro, pero no será una tarea sencilla para el paraguayo decidir por este club, porque se trata de Atlético Mineiro, precisamente el equipo que fue sorteado como rival de San Lorenzo en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo es conducido por el argentino Gabriel Milito, quien habría dado el visto bueno por Bareiro. Sin embargo, sería complicado para el paraguayo enfrentar a un equipo con el que se siente muy identificado. De hecho, su objetivo es que el club que lo quiera comprar, pague más que la cláusula que tiene.

Así lo dejó a entrever Bareiro en una entrevista que ofreció a TyC Sports: "Si el día de mañana me toca salir quiero dejarle todo a San Lorenzo porque me dio todo a mí. Si de mí dependiera, me gustaría que vengan a comprarme por el monto que quiera el club, obviamente capaz se complica un poco más porque los clubes saben lo de mi cláusula de salida".

También ha sonado un supuesto interés de Boca y otro de River. San Lorenzo no pretende entregárselos a esos clubes pero si hay pago de cláusula, no tiene como interrumpir la negociación. En cualquier caso, todos los equipos que pican en punta son rivales del Ciclón.