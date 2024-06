La "amenaza" de Lando Norris a Max Verstappen y la irónica respuesta del campeón tras el toque en Austria

Lando Norris (McLaren) criticó duramente a Max Verstappen (Red Bull) -líder del Mundial de Fórmula 1-, del que esperaba “más respeto” en la lucha por la primera plaza del Gran Premio de Austria, en el que, tras el choque que propició el neerlandés, tuvo que abandonar la competencia disputada en el Red Bull Ring.

Mira el video

Luego de caer la bandera a cuadros, Verstappen dijo que no hizo nada malo y el británico le envió una fuerte advertencia: "Si él (Max) dice que no hizo nada malo, perderé mucho respeto. No sé qué decir. Estoy decepcionado. Nada más que eso, sinceramente. Fue una buena carrera. Fue una carrera sin errores de mi parte. Sentí que hice un buen trabajo, pero me sacaron de la carrera".

“No me dio nada de espacio. Ha ido contra mí”, denunció Norris en declaraciones a DAZN y agregó: “Verstappen no podía aceptar perder una sola carrera y nos ha sacado a los dos”. Además explicó que aunque podría haber vuelto a la pista, “hubiera sido más fácil provocar un accidente” por los daños que tenía el monoplaza.

"Arruinó mi carrera, destrozó mi auto, esas son las mejores partes del auto que van directamente a la basura. No tenemos mucho margen en la batalla en la que estamos, en términos de mejoras y límite presupuestario. Todo el coche está destrozado y esas son todas las piezas que necesitamos para la próxima semana. No es sólo una repercusión de lo que sucede en la pista, es todo lo que tenemos que llevar en Silverstone y estar en desventaja", lamentó el británico.

El periodista le dice a Max "Podías haberlo dejado pasar. Sos el líder del campeonato"



Verstappen responde: "También podría quedarme en casa. Estoy acá para ganar, no para acabar segundo."#Formula1 #F1 #AustrianGPuD83CuDDE6uD83CuDDF9pic.twitter.com/mT4gzsJPou — FormulaArg | #AustrianGPuD83CuDDE6uD83CuDDF9 (@FormulaArgOK) June 30, 2024

Verstappen, minutos después, también contó su versión y lanzó una picante frase cuando le preguntaron si podía haber dejado más lugar en la maniobra: "¿También podría quedarme en casa? Estoy aquí para ganar, no para terminar segundo. Cuando estás luchando por la victoria, ¿por qué no puedes luchar de manera dura?". Además, al escuchar la "amenaza" de Lando, respondió: "Seguramente hablaremos al respecto, pero necesito recordar cómo fue para saber de quién fue el error".