Gonzalo Bertranou, mano a mano con MDZ: "Los Pumas te exigen estar siempre al máximo nivel"

Decir que Gonzalo Bertranou nos abre las puertas de su casa es una frase con doble sentido. El medio scrum recibe a MDZ en el calor de su hogar pero con Mendoza de fondo, completando una escena 100% localista. Se lo nota cómodo, con su familia deambulando entre el living y la cocina. Con el pequeño Silvestre, ese gurrumín que llegó para cambiarle la vida a él y a su pareja Chiara. Con Los Pumas asomando otra vez en el calendario. No es la lluvia de Gales, es su tierra, la montaña y es Los Tordos. Por eso no hay nada mejor que casa.

-Te toca otra vez ser local...

-Sí, cada vez que estamos con Los Pumas en Mendoza es una alegría muy grande en lo personal. He pasado buena parte de mi vida, al menos en los últimos años, en diferentes partes del mundo y cada vez que me toca jugar acá, con mi familia, mis amigos y la gente de mi club en la tribuna, sin dudas que tiene un sabor diferente. Es más, creo que es la primera vez que voy a poder ir a la concentración en mi auto (risas).

-No quiero decir que sos grande, pero sí quedás como uno de los más experimentados del seleccionado...

-Sí, la verdad es que me toca asumir esta responsabilidad como varios de los chicos de mi camada. Cuando uno mira para atrás se da cuenta de que hemos recorrido mucho en este tiempo. Estar en Jaguares, que fue un ciclo hermoso, vestir la camiseta de mi país, jugar dos Mundiales, ir cumpliendo y acumulando partidos. La verdad que es todo gratificante.

-Ahí empezó un poco todo: ¿qué es Jaguares y el Súper Rugby para vos?

-Ufff, fueron varios años. Me tocó irme muy chico a Buenos Aires, cambiar de ciudad para estar en una capital que para mí es top tres en el mundo. Jugar en la franquicia, tener el desafío de participar y competir en un torneo internacional contra los mejores. Es muy loco todo, gracias al certamen conocí Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia casi que en detalle. Hay una oportunidad de retomar Jaguares, y sería algo muy importante para nuestro rugby.

-Tenés, en ese recorrido de Pumas y Jaguares, el privilegio de la amistades. ¿Cuáles son los compañeros más cercanos?

-No puedo decirte uno porque estaría siendo injusto. El rugby me dejó amistades muy fuertes. Con Nico Sánchez concentré durante casi toda mi carrera, con Carreras somos muy íntimos. Delguy es otro. En fin, no puedo nombrarlos a todos porque hemos tenido la suerte de tener un grupo muy unido que hizo todo más fácil. En eso Agustín (Creevy) fue fundamental. Desde su rol de liderazgo y por ser de los más grandes. Pero como él, puedo nombrarte muchos con los que marcamos lazos muy fuertes. Nos toca vivir mucho tiempo juntos y fue clave la relación que forjamos todos. Con su familia disfrutan de sus días en Mendoza tras cuatro años en Galés. (Alfredo Ponce/MDZ)

-Ahora hay otros dos locales también: ¿cómo ves a Juan González y Rodrigo Isgró?

-A los dos los veo realmente muy bien. Juan es una bestia, estamos hablando de un chico que recién tiene 24 años y tiene un gran nivel en Inglaterra y en Los Pumas. El techo ni siquiera está a la vista. Lo de Rodrigo también es muy bueno, su crecimiento. No hay muchos jugadores capaces de jugar en Seven y en XV y él lo es.

-¿Te gusta el seven?

-Me encanta mirarlo y me alegra mucho el crecimiento que tuvieron los chicos de Los Pumas 7s. Pero jugarlo para mí es muy complicado. Hoy son dos deportes totalmente distintos. Por eso te marco lo de Isgró, porque no son muchos los que se adaptan a ambos.

-¿Qué objetivo te trazás con Los Pumas?

-Entrenarme al máximo. Trabajo todos los días de mi vida porque estar en Los Pumas te exige eso. El día que no estás a la altura te vas para afuera. Sé que falta mucho para el mundial de Australia 2027, pero hay un proceso que continúa con Felipe (Contepomi) y quiero seguir siendo parte desde adentro. Con Los Pumas superó los 50 caps y suma dos mundiales.

-Fueron cuatro años en Gales (jugó en Dragons y Cardiff), ¿qué vas a hacer de tu futuro?

-Ahora estoy abocado a Los Pumas. Se viene la ventana de julio y el Rugby Championship. Sí todo sale bien serán meses muy movidos, como siempre nos toca en esta época del calendario. En un futuro, pensando a nivel de clubes, veremos sí aparece y qué es lo que más conviene para mi carrera y para mi familia. Bertranou viene de jugar en Dragons y Cardiff de Galés.

Esa palabra que usa Gonzalo da el pie para el ingreso de Silvestre, en la escena de living, y claro, para introducirlo en la charla.

-¿Cómo vas con la paternidad?

-Muy bien, por suerte con Chiara lo llevamos muy bien. Nos tocó tenerlo en Gales, con lo bueno y lo malo de estar lejos. Allá estábamos muy tranquilos por la distancia pero claro que es todo nuevo para nosotros. Acá, claro, con el cariño de los nuestros han sido días muy movidos, pero por suerte va todo de gran manera. Gonza, Chiara y Silvestre. No hay nada mejor que casa (Alfredo Ponce/MDZ).

-¿Cambió en algo en el tema rutina?

-No, por suerte nos acomodamos muy bien porque soy consciente que el descanso en un deportista profesional es fundamental. La alimentación y las horas de sueño son vitales. Y hay que cumplirlo a rajatabla.

-¿Google para los temas más complicados?

-Trato de empaparme de todo y después decidir que es lo mejor para Silvestre. Me gusta estar pendiente, leer, interiorizarme para saber que es lo que más conviene. Eso sí, en esa simpatía que ven están los genes de la madre, no tanto los míos (risas).

-¿Hay un futuro retiro con Los Tordos?

-No sabría decirte eso ahora. Claro que el club es mi casa y siempre le voy a estar muy agradecido. De ahí son mis amigos de toda la vida, pero cuando uno es jugador profesional tiene que ir decidiendo que es lo más conveniente para la carrera. Pero claro que me gustaría si está la posibilidad.