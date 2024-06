El lamento de Romagnoli tras la inesperada derrota de San Lorenzo: "Estoy..."

San Lorenzo no pudo con Sarmiento de Junín, uno de los equipos que pelea por la permanencia, y se quedó con las manos vacías en el nuevo Gasómetro. De esta manera el dueño de casa, que tiene pendiente el segundo tiempo ante Godoy Cruz, continúa sin poder ganar en la Liga Profesional.

Tras el partido, Leandro Romagnoli dijo presente en conferencia de prensa y no ocultó sus sensaciones: "Estoy triste por la derrota. No lo esperábamos, hicimos todo como para poder ganarlo. Fuimos a buscar el partido, tuvimos la tenencia de la pelota y situaciones tanto en el primer tiempo como en el segundo".

"A veces estos partidos son así. Te descuidas en una jugada, te hacen el gol y después se hace mucho más difícil de lo que estaba. El rival estaba con un bloque bajo y no podíamos encontrar los espacios para poder atacar", añadió el director técnico de San Lorenzo.

Con respecto a la importancia de no relajarse tras obtener el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, Romagnoli expresó: "Terminamos perdiendo un partido que no esperábamos. Hay que seguir trabajando, no nos podemos caer. Veníamos de algunos días con una emoción grande con la clasificación, pero esto es el torneo local".

"Hay que cambiar la mentalidad. Hay que seguir, no nos podemos caer. Tenemos Copa Argentina por delante el fin de semana. Es muy importante tratar de hacer un buen partido y ganar. Los jugadores están todos preparados para cuando les toque", sentenció el ídolo del Ciclón.