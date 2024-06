El emotivo mensaje de Cavani al jugador de Almirante Brown tras su debut: "Una vez yo..."

Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, Boca consiguió el pase a los octavos de final de la Copa Argentina. El Xeneize se impuso 2-1 ante Almirante Brown, equipo que milita en el torneo de la Primera Nacional y quien había llegado al descuento de la mano de Pomelo Vera.

Tras el partido, se vivió uno de los momentos que se volvió viral en cuestión de segundos. El delantero uruguayo, autor del segundo gol de su equipo, le obsequió su camiseta a Lautaro Elías, juvenil de 19 años que el miércoles pasado tuvo su debut en la Primera de la Fragata.

La historia que compartió Cavani.

En las últimas horas el hombre del Aurinegro, quien en la próxima semana cumplirá 20, realizó un posteo en las redes sociales en el cual se mostró sonriente y posando con la camiseta de Cavani. El Matador, desde las historias de su cuenta de Instagram, compartió la imagen y añadió el emoji de dos manos saludándose.

Cavani compartió la historia en la que se lo ve con el futbolista de la Fragata.

Posteriormente el 10 de Boca, por la misma vía, subió el video en el cual se lo ve dialogando con el joven Elías. Allí, junto al video, escribió: "Fue un momento especial. Una vez yo también debuté. Te deseo todo lo mejor", escribió el exjugador de la Selección de Uruguay etiquetando al futbolista de Almirante Brown.

Días atrás, al ser consultado sobre lo que charló con uno de los mejores futbolistas del fútbol argentino, el juvenil reveló: "Estuvimos hablando, me dio unos consejos. La verdad, muy humilde. Me dio la camiseta y me pidió la mía. Le dije que la mía era para mi mamá y mi papá porque debutaba. Estoy muy contento. Lo entendió. La verdad, muy humilde. Es una buena persona".