El jugador de Almirante Brown que se llevó la camiseta de Cavani reveló qué le dijo el goleador de Boca: “Me dio unos…”

Luego de la victoria de Boca por Copa Argentina, ante Almirante Brown en Mendoza, Edinson Cavani tuvo un gran gesto con Lautaro Elías, una joven promesa del equipo de Isidro Casanova. El uruguayo, además de regalarle su camiseta, le dijo algunas cosas y el pibe de 19 años contó detalles de la charla que mantuvieron post partido.

Mirá el video

Primero aclaró que no tenía pensado pedirle algo al Matador, ya que habían mantenido un cruce durante el juego, y habló sobre las sensaciones que tuvo teniendo en cuenta que fue su debut en Primera División: "Nada más quería entrar a la cancha y jugar. Cavani se enojó por una jugada que tuvimos, pero cuando terminó el partido, le dije que no se enoje, que era mi ídolo. Le pedí la camiseta".

"Estuvimos hablando, me dio unos consejos. La verdad, muy humilde. Me dio la camiseta y me pidió la mía. Le dije que la mía era para mi mamá y mi papá porque debutaba. Estoy muy contento. Lo entendió. La verdad, muy humilde. Es una buena persona", contó en diálogo con la señal TyC Sports.

Luego, Lautaro reveló los consejos que le dio Cavani: "Que no me deje llevar por las circunstancias del partido y la euforia, que tenía que hacer mi juego y disfrutar. Siempre soñé con estar acá. Lo miré mucho por la tele a Cavani y estoy muy contento".