Los Pumas Seven lograron un histórico segundo puesto en Madrid

Los Pumas Seven lograron un histórico segundo puesto en el Circuito Mundial tras haber perdido ante Francia por 19-5 en la Gran Final de Madrid. El combinado nacional había logrado el primer puesto en el ranking general (cosechó 3 medallas doradas y una de plata) y tuvo una grandísima actuación en la capital española, en donde consiguió 4 triunfos y una derrota en el choque decisivo. El mendocino Rodrigo Isgró formó parte del equipo y fue uno de los puntos altos a lo largo de todo el torneo.

En el comienzo del encuentro, los galos inclinaron la cancha a su favor y tuvieron una chance clarísima para abrir el marcador, pero no lograron concretarla para seguir en pardas. A falta de un minuto y medio para el final, el seleccionado argentino realizó una gran jugada en la que Luciano González (que había estado en duda por un golpe en el duelo ante Nueva Zelanda) terminó apoyando el primer try. Sin embargo, en la última jugada de la primera parte, los europeos dieron vuelta las acciones tras una excelente jugada colectiva convertida por Parez Edo (más la conversión).

En el complemento, Argentina salió con todas sus armas en busca del triunfo, mientras que los franceses aprovecharon los espacios para anotar un nuevo try de la mano de Jefferson Lee Joseph que, con conversión incluida, dejó el marcador 14-5. Con el resultado a su favor y el gran nivel de Dupont, los galos liquidaron la historia con un tanto de Riva, que dejó el 19-5 definitivo.

De esta manera, Francia se quedó con el título en este renovado formato del Seven. Los galos se tomaron revancha de lo acontecido en la fase de grupos y festejaron a lo grande. Por su parte, el equipo dirigido por Gómez Cora dejó la vara en lo más alto y demostró estar en un nivel superlativo en la previa a los Juegos Olímpicos.

Minuto a Minuto

Minuto a minuto:

¡Try de Francia y conversión. Argentina 5-14 Francia

¡Try de Francia y conversión. Argentina 5-7 Francia

¡Try de Los Pumas! Argentina 5-0 Francia

Luciano González apoyó el primero de los argentinos, luego Wade erró la conversión. Argentina se pone arriba.

¡INICIÓ EL PARTIDO!

La formación de Los Pumas:

Santiago Gómez Cora dispuso el ingreso de Luciano González, Santiago Álvarez. Matteo Graziano, Gastón Revol, Santiago Mare, Tobías Wade y Rodrigo Isgró.