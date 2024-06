La picante advertencia del DT de Almirante Brown a Boca: "Lo ganamos nosotros, vamos a ir a hacer un..."

Restan horas para una nueva presentación de Boca en la Copa Argentina. Por los 16avos de final de la competencia, el Xeneize se verá las caras ante Almirante Brown, equipo que en la última temporada disputó la final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Tras caer ante Independiente Rivadavia, la Fragata perdió en las semifinales del Reducido y comenzó una nueva temporada en el la Primera Nacional. Pese a que su presente está lejos de ser el ideal, se encuentra antepenúltimo y a seis puntos del descenso, el equipo se ilusiona con dar el golpe ante uno de los equipos más importantes de nuestro país.

En este contexto, quien analizó la previa del duelo ante Boca fue Daniel Bazán Vera. El director técnico de Almirante Brown habló con el sitio Bolavip y reveló cómo vive las horas previas: "Con mucha ilusión y mucha expectativa de hacer el mejor partido y de estar a la altura de las circunstancias. Lo vamos a afrontar con mucho sueño, muchas ganas de hacer un buen partido con todo lo que significa para nosotros".

El Indio es optimista de cara al partido con Boca por Copa Argentina.

"Para nosotros es muy importante por lo que representa al rival, no te olvides que nosotros tenemos que jugar nuestro campeonato que empieza el lunes que viene, contra Atlanta, y eso también es importante. A nosotros no nos sirve de nada dar un golpe contra Boca y después no hacer una buena campaña o no salir de la situación que estamos atravesando en nuestra categoría", añadió el Indio, goleador histórico de la institución de Isidro Casanova.

Al ser consultado sobre su palpito para el mano a mano, no dudó: "Lo ganamos nosotros...". Y ante el silencio del periodista, agregó: "Te quedaste callado, como que te sorprendió". Luego se explayó: "Está bien que piensen eso. Te lo dije muy seguro y te sorprendió. Yo estoy seguro de que ganamos porque nos preparamos para ganar y competir con nuestras armas. Vamos a ir a hacer un lindo quilombito", añadió.

"Nosotros nos preparamos para los 90 minutos, después el partido dirá. También sabemos contra quien jugamos, Boca es uno de los mejores de Argentina y de Sudamérica. Pero nosotros con nuestras armas, motivación y nuestros sueños vamos a ir a hacer todo lo posible para que el resultado sea a favor nuestro. Después podemos ganar., empatar o perder, pero yo voy con toda la ilusión de que lo vamos a ganar seguro", sentenció Bazán Vera.