Boca y Almirante Brown le pusieron mucho color a una fría noche mendocina: las mejores fotos y videos

En los días previos, cuando se supo que el partido se iba a disputar en el Malvinas Argentinas, los principales directivos de Almirante Brown pegaron el grito en el cielo ya que se trata de un equipo con mucha convocatoria y, seguramente, si el choque con Boca hubiera sido en Buenos Aires, el marco hubiera sido todavía más espectacular.

Sin embargo, pese a todo, los fanáticos del club de Isidro Casanova viajaron más de mil kilómetros y se hicieron escuchar, frente a los miles del xeneize que ocuparon más de la mitad del estadio mendocino. Una hora antes comenzaron los cánticos, las gastadas y algo más, y cuando ingresaron los equipos el estadio cambió de color se tiñó de azul, amarillo y negro.

Agitando banderas amarillas, los de Almirante no pararon de alentar y en cada quite duplicaban esa intensidad sabiendo que los once que estaban adentro de la cancha, estaban dispuestos a dejar hasta la última gota de sudor por los colores. Del otro lado, el "dale, dale, dale Bo.." fue una constante y, en algunas ocasiones, contagiaron al resto.

Con la pelota en juego, los nervios y las ganas de gritar un gol se notaron. Algunos seguían el duelo parados, otros sentados y había quienes aprovecharon para rebajar sus uñas al morderlas, como también alguna que otra campera voló ya que si bien la noche estaba para desabrigarse, la ansiedad aumentaba la temperatura de los fanáticos.

Mendoza, una vez más, estuvo a la altura para recibir a dos parcialidades muy populares, que demostraron porque lo son y, pese al resultado final, se irán de la provincia con un grato recuerdo por lo vivido durante mucho más que noventa minutos.