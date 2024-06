Atento, Boca: golazo de Thiago Almada en la MLS y festejo con guiño para Riquelme

"Hablé con Román. Me dijo que me quiere en Boca, que tiene ese deseo. Pero no hay nada formal todavía". Esas fueron las palabras con las que Thiago Almada reconoció el interés de Juan Román Riquelme por sumarlo para que integre el plantel del Xeneize, más allá de que es una figura consolidada del Atlanta United.

"Si hay una oferta formal, veré y ahí tomaré una decisión con mi familia", agregó, dejando en claro que para nada lo descarta en caso de ser factible. Este miércoles, el joven campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar dio una muestra más de que ese interés es recíproco.

En el partido entre su Atlanta United ante DC United en Washington, Almada marcó un golazo a pura gambeta y definiendo con un gran remate desde afuera del área y salió corriendo para festejarlo en el lateral, donde hizo el gesto del "topo-gigio", el tradicional festejo que el propio Riquelme patentó y popularizó.

Lo cierto es que aunque haya un interés mutuo, a Almada y Boca los separa una buena cantidad de dólares, teniendo en cuenta que Atlanta United buscará recuperar 15 millones de dólares que le pagó a inicios del 2022 a Vélez.

La dirigencia de Boca con Riquelme a la cabeza preguntó condiciones por el enganche de 23 años, que es una fija en la lista de Javier Mascherano pensando en los Juegos Olímpicos. Desde Estados Unidos respondieron: 8 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. El Xeneize deberá al menos negociarlo y acercarse a ese monto si lo quiere con la de azul y amarillo.