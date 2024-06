La tremenda anécdota de un jugador inglés con el Cholo Simeone: “Me esperó en el estacionamiento para…”

Diego Simeone ha hecho historia en el fútbol europeo desde su llegada al Atlético Madrid. En 2011, el entrenador argentino asumió en el conjunto español y transformó a un club que peleaba el descenso en uno de los mejores equipos del país, compitiendo de igual a igual contra el Real Madrid y el Barcelona en muchas oportunidades.

Más allá de que ha sido criticado por su juego defensivo, esto le sirvió para llegar a lo más alto. Consiguió dos ligas españolas, una Supercopa de España, una Copa del Rey, dos Europa League y dos Supercopa de Europa. Además, logró llegar a dos finales de Champions League, pero se topó contra el amo y señor de la competición, el Real Madrid.

Diego Simeone elogiado por un ex Atlético Madrid.

Kieran Trippier, el lateral inglés que supo ser dirigido por Simeone, contó una increíble anécdota que pinta de cuerpo entero al DT argentino: "Podría haberme quedado en el Atlético de Madrid, podría haber firmado un contrato por tres años. Incluso, Simeone me esperó en el estacionamiento el día de mi salida e intentó convencerme de que no me fuera", confesó.

Además, contó que el Cholo fue muy importante para que pueda mejorar cosas de su juego: "Cuando llegué, Simeone lo dejó todo claro: 'Tienes que mejorar tu defensa'. Pasó muchas horas conmigo después de entrenar mostrándome imágenes de jugadores. Aprendí mucho de él".

Por último, reveló lo exigente que es Simeone con sus dirigidos sin importar los nombres: "Para tener la confianza de Simeone hay que llegar a tiempo, respetar a todos y, en el campo, también hay que correr. Si no te postulas para él, no importa cuánto pagó el club por vos ni el salario que recibas... Estás fuera. Hay que correr".