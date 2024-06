La sorprendente declaración de Retegui tras su debut en Eurocopa con Italia: "Por más que viví toda mi vida en Argentina, me..."

La jornada de este sábado dio paso a una gran sorpresa en la Eurocopa: Albania iba derrotando a Italia en los primeros segundos del partido. Sin embargo, la Azzurri logró imponer condiciones, revertir el marcador y dominar el partido a su gusto y piacere, como dirían en aquel país. Fue victoria 2-1 en Dortmund.

En el segundo tiempo, el técnico Luciano Spaletti se dio el gusto de rotar y darle minutos a algunos suplentes, como el nacido en argentina Mateo Retegui, que ingresó por el goleador de Atalanta, Gianluca Scamacca. Así, se dio el debut en Eurocopa del surgido de Boca, que había jugado Eliminatorias, Nations League y amistosos con la Selección de Italia.

Retegui con la camiseta de Italia. (Foto: @mateoretegui)

Luego de este estreno en el certamen, el ex Tigre habló con el medio italiano La Gazzetta Dello Sport, donde dejó sensaciones de su estadía el equipo y país europeo, donde dejó una llamativa frase, teniendo en cuenta sus orígenes en San Fernando, Buenos Aires. "Yo me siento italiano. Por más que yo he vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Mi abuelo, mi abuela, viven todos en Argentina y vuelvo porque ellos son mayores y quiero ir de visita”, confesó.

En ese sentido, sobre su sentir italiano agregó que canta el himno y lo vive de una manera especial. "Siempre canto el himno, siempre lo canto bien. ¿No me has visto?”, señaló.

Luego, fue consultado sobre qué decisión hubiese tomado si el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, lo hubiese convocado. Evitando conflictos, señaló: "No puedo decirlo porque no me ha llamado. Roberto (Mancini, primer técnico que tuvo en Italia) me llamó y no lo pensé. Inmediatamente le dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”.