No se vio en TV: la reacción de Scaloni a una jugada de Carboni sobre la banda

La Selección argentina no tuvo mayores inconvenientes para vencer a Guatemala en Estados Unidos. Pese a la buena producción del rival, sobre todo en la primera media hora de juego, la Albiceleste apretó el acelerador y se impuso con un contundente 4-1 a favor a un puñado de días para el inicio de la Copa América.

Lionel Messi y Lautaro Martínez, ambos por duplicado, le dieron la victoria al campeón del Mundial de Qatar 2022, quien a partir del próximo jueves buscará defender la corona en el certamen continental, la cual obtuvo en la edición de Brasil 2021, ganándole nada más y nada menos que al local en la final.

Mirá el video

Además del triunfo y de la importancia de llegar afilados a la Copa América, Lionel Scaloni se llevó muy buenas sensaciones tras la performance mostrada por Valentín Carboni. El futbolista de 19 años se metió en el once titular y no defraudó al DT, quien todavía no confirmó si será parte, o no, de la nómina final.

Pasada la medianoche, en la pantalla de TyC Sports, mostraron la reacción del oriundo de Pujato tras una de las jugadas del futbolista cuyo pase pertenece al Inter de Italia (durante la última temporada estuvo en Monza y ahora debe retornar al club tras el final de su préstamo).

Regresando desde la línea de cal hacia el banco de suplentes, y con dirección a Pablo Aimar y Walter Samuel (sus principales colaboradores), Scaloni soltó: "Está picante este ahí", señalando la banda derecha del ataque de la Selección argentina con una sonrisa dibujada en el rostro.