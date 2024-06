¿En qué lugar puso a Fangio? Max Verstappen eligió a los cinco mejores de la historia de la F1 y generó polémica

Como en todos los deportes, cuando algún protagonista habla o elige a los mejores de la historia, genera cierta polémica. En esta oportunidad fue Max Verstappen el que, tras ser consultado sobre los pilotos más importantes de la Fórmula 1, colocó a Juan Manuel Fangio entre ellos aunque la posición en la que lo ubicó llamó la atención de los fanáticos, sobre todo, argentinos.

En una entrevista con DAZN, el tricampeón mundial con Red Bull contestó: "Voy con Michael Schumacher, probablemente Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Fangio". Como si fuese un anticipo de lo que iba a pasar, Verstappen había advertido: "¿Sabés lo que pasa? Diga lo que diga la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo". Y estaba en lo cierto, ya que debió dejar afuera de su lista a leyendas como Jackie Stewart, Niki Lauda o Alain Prost, entre tantos otros.

Verstappen, que está en pareja con la modelo e influencer Kelly Piquet, tampoco incluyó a su suegro, Nelson Piquet, tricampeón mundial. Además, reveló que ni siquiera hablan de automovilismo: "Ha hablado de ello más que suficiente en su vida. En cierto punto, ya no lo sientes y ya no hablas de ello. Me doy cuenta de que hay más en la vida".

Al ser consultado sobre la época de la F1 a la que le gustaría regresar, dijo: "Estoy contento con lo que tengo ahora, pero creo que elegiría a lo mejor los inicios de los años 2000. Simplemente por el sonido del motor". A lo largo de su carrera, Fangio se consagró como campeón del mundo en cinco ocasiones (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), se consagró con cuatro marcas distintas (Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati) y consiguió 24 triunfos en 53 carreras.

El neerlandés, por su parte, es el gran dominador de la 1 en el último tiempo. Obtuvo el título por primera vez en 2021, en un final de película con el británico Lewis Hamilton en la última vuelta y a partir de allí prácticamente no tuvo competencia.