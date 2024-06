La pregunta de un periodista chileno que sorprendió a Scaloni tras el 1-0 a Ecuador: “No me hagas decir…”

La Selección argentina comandada por Lionel Scaloni disputó su primer partido amistoso previo a la Copa América de Estados Unidos 2024. En el Soldier Field de Chicago, los campeones del mundo jugaron contra la durísima Selección de Ecuador. Fue triunfo por 1-0 para la Scaloneta que arrancó de la mejor manera la preparación previa a la competencia oficial.

Con gol de Ángel Di María, la Albiceleste dejó buenas sensaciones y ahora se espera que, durante esta semana, el entrenador termine de definir cuáles son los 26 jugadores que tendrán un lugar en la Copa América y que otros tres se quedarán fuera de la misma. Mientras tanto, prepararán el último encuentro amistoso que será contra Guatemala el viernes 14 de junio a las 21:00 hs en el Estadio Commanders Field.

Post partido, Scaloni habló en conferencia de prensa y fue sorprendido por un periodista chileno que le dijo que tanto Gary Medel como Arturo Vidal no serían convocados a la Selección de Chile, equipo que dirige el argentino Ricardo Gareca y al que deben enfrentar en la fase de grupos. “¿No vienen Medel y Vidal? Vamos a esperar, no nos adelantemos, no me hagas decir cosas que no son y después quedo pegado yo”, respondió el DT argentino.

Además, analizó el partido contra Ecuador: “El partido me pareció bueno por parte nuestra y por parte de Ecuador, fue muy intenso por ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y Ecuador es un buen equipo. Hicimos lo que teníamos que hacer, intentar dominar y tener situaciones. Estos partidos tienen riesgos, que pueden ser las lesiones e intentamos que no sucedan. Estamos contentos, quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base de lo que creemos que es lo mejor para la Selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero lo haremos pensando en lo que necesita el equipo”.

Por último, reveló cuando terminará de decidir la lista definitiva para el certamen. “En principio la lista la vamos a dar después del partido con Guatemala, no tiene sentido dar el corte sin esperar a ese partido, porque es un contratiempo para los chicos que van a quedar afuera. Necesitamos que vengan y estén con nosotros hasta el último día”, sentenció Scaloni.