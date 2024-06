La tajante respuesta de Adam Bareiro sobre el interés de Boca y River

Adam Bareiro es una de las figuras más codiciadas el el inicio del mercado de pases. El delantero de San Lorenzo está atravesando un gran momento a nivel individual y ha despertado el interés de Boca y River para que tengan intenciones de contratarlo de cara al segundo semestre del año.

En una entrevista con TyC Sports, Bareiro se refirió a los rumores que hay sobre su posible salida y reconoció los intereses de los clubes del fútbol argentino: "Nadie habló conmigo ni con mi representante. Estoy al tanto de los intereses de clubes de Argentina, aunque solo por la prensa local".

Bareiro y su habitual festejo con San Lorenzo. (Foto: archivo)

"Se que hay muchos clubes interesados en mí y es algo que me pone muy contento, porque veo la recompensa y el sacrificio que vengo realizando todos los días, de buscar mejores cosas para mí en lo profesional", continuó el delantero de la Selección de Paraguay que estará en la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

Con respecto al precio de su salida, su cláusula está tasada en 3.5 millones de dólares, pero según Bareiro puede haber un precio mayor a lo que exige el Ciclón: "Se pusieron de acuerdo con los representantes. Pero, la verdad, es que no es una cláusula en la que se vaya a negociar sobre ese monto, si viene un club interesado y se anima a pagar más por mí también puede llegar a pasar. Son negociaciones de clubes a clubes".

De todas maneras, el delantero de San Lorenzo confesó que los propios clubes saben de su cláusula, por lo que es probable que ninguno oferte por encima de este precio. "Si el día de mañana me toca salir quiero dejarle todo a San Lorenzo porque me dio todo a mí. Si de mí dependiera, me gustaría que vengan a comprarme por el monto que quiera el club, obviamente capaz se complica un poco más porque los clubes saben lo de mi cláusula de salida", concluyó Bareiro.