Garnacho le comentó “el mejor jugador del mundo” a un futbolista en Instagram y no es Messi ni Cristiano

Real Madrid eliminó a Bayern Múnich en una serie para el infarto y aseguró su lugar en la final de la actual edición de la UEFA Champions League. El sábado 1 de junio, en el mítico estadio de Wembley en Londres, el Merengue se verá las caras ante Borussia Dortmund en busca de su 15ª título.

El mundo del fútbol, como era de esperarse, estuvo atento a lo acontecido en el Santiago Bernabéu, donde el dueño de casa lo perdía hasta que, de la mano de Joselu a los 88 y a los 90, logró revertir el marcador desatando la locura de los fanático presentes en las tribunas de la Casa Blanca.

La respuesta de Garnacho en un posteo con la foto de Vinicius.

Entre las millones de repercusiones que hubo a través de las redes sociales, hubo un comentario que resaltó del resto. Se trata del que emitió Alejandro Garnacho desde Inglaterra. El joven futbolista del Manchester United y la Selección argentina, sorprendió al elogiar a una de las figuras del partido.

Compañero de Lionel Messi en la Albiceleste y reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, el Bichito dijo presente en las redes sociales y no dudó a la hora de hablar sobre una de las figuras del Real Madrid. En un posteo que mostraba una foto de Vinicius Jr., el atacante escribió: "Best player in te world" (el mejor jugador del mundo).

La postura de Garnacho no tardó en viralizarse a través de los diferentes usuarios. En un puñado de minutos, el hombre de los Diablos Rojos acumuló más de diez mil reacciones.