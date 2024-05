Los Pumas 7s: el desafío de mostrar en Madrid y los JJOO por qué son los mejores

Historia pura. Los Pumas 7s obtuvieron un quinto puesto en Singapur, luego de vencer a Sudáfrica por 14-10, y se aseguraron terminar la temporada 2023-24 en lo más alto de la tabla, con 106 puntos. Debajo suyo quedó Irlanda, con 104, que no pudo vencer a Nueva Zelanda en la final del último circuito de la temporada y colaboró con el hito. Lo del seleccionado argentino es la coronación de un largo proceso de más de diez años, con Santiago Gómez Cora a la cabeza, que ha hallado su mejor versión en los últimos tres. Son los mejores de la temporada, pero el 2024 trae una particularidad que no les permite ser propiamente “campeones” aún. ¿Qué necesitan?

¡OH, OH, OH, PUMAS TE QUEREMOS VER CAMPEÓN! uD83CuDDE6uD83CuDDF7#SeVenComoNunca pic.twitter.com/TCZ5L5CDzg — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 5, 2024

Primeros, ¿pero no campeones?

Para este año, World Rugby propuso algunos cambios en el formato del circuito de Seven. Desde 1999 y hasta 2023 inclusive, participaban 16 equipos, se jugaban 10 circuitos y el campeón era el que más puntos reunía una vez finalizada la decena de torneos. Pero, para la 2023-24, se redujo el número de países a doce y el de circuitos, a siete. Además, se inauguró una nueva suerte de “Mundial”, que a los únicos que parece perjudicar en este caso son Los Pumas 7s. Es que la presente temporada tendrá en Madrid un circuito final, cuyo ganador será quien se proclame propiamente campeón. En España jugarán los ocho mejores de la temporada: Argentina, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Fiji, Sudáfrica y Gran Bretaña. Los restantes (Canadá, España, Estados Unidos y Samoa) también viajarán a la capital, pero lucharán, junto a los mejores cuatro de la Challenge Series (una segunda división), por mantener sus plazas para la temporada 2024-25.

La novedad en el formato no les quita mérito, en lo más mínimo, a los argentinos; que hubiesen sido los campeones en cualquiera de las temporadas anteriores y lo saben. Pero también son conscientes de que a su gran trabajo le resta aún la frutilla del postre. En la mejor temporada de su historia tienen la oportunidad de plasmar en Madrid y en los Juegos Olímpicos de París por qué son los mejores del mundo. De todas formas, la euforia tras lo conseguido es entendida y adecuada. El entrenador Santiago Gómez Cora es el máximo tryman histórico del seleccionado y conduce al equipo desde 2013, pocos años después de su retiro. Conoce mejor que nadie lo que han vivido Los Pumas 7s y por eso toda su emoción: “No puedo creerlo. Luché por esto toda mi carrera como jugador y ahora como entrenador. No lo puedo creer. Estamos muy orgullosos de lo que logramos. Ahora la gente sabe quiénes somos. Pusimos a la Argentina como uno de los líderes, no somos más unos outsiders. Queremos que más chicos se vuelquen a los clubes a jugar al rugby”, se sinceró.

106 puntos, la máxima cantidad alguna vez alcanzada por Los Pumas 7s. (Foto: @lospumas7arg)

En el circuito de Madrid, que consta de dos zonas, Los Pumas 7s compartirán su grupo con Australia, Francia y Gran Bretaña. Aunque lejos de vaticinar un resultado, o pecar de exceso de confianza, serán rivales seguramente más accesibles que los de la Zona B. Pese a que su irregularidad hizo que no finalizaran en los primeros puestos, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Fiji (bicampeón olímpico) son siempre rivales de altísima exigencia. E Irlanda ha sido, luego de Los Pumas, el mejor de la temporada. Por eso Argentina tendrá la enorme posibilidad de plasmar en el último circuito del año toda su mejoría. Pero, es cierto, con una dificultad: la ya sabida ausencia de Marcos Moneta.

El surgido en San Andrés anotó 29 de los 114 tries del equipo en la temporada, pero sufrió una fractura de peroné y su recuperación tiene como objetivo los Juegos Olímpicos, por lo que se perderá la gran cita del 31 de este mes al 2 de junio. Quien fue el mejor jugador del mundo en 2021 es difícil de reemplazar y el equipo lo sabe, aunque mediante Tobias Wade y Rodrigo Isgró, que en Singapur ocuparon posiciones que no habituaban, ha intentado suplirlo. Pero la baja de Moneta es sensible y se ha notado en los últimos circuitos. Más allá de un comienzo arrollador, que fue el que les permitió ser primeros, Los Pumas 7s finalizaron 5º, 9º y 5º en los últimos tres torneos. La ausencia de Moneta, seguramente, haya influido y bastante, al menos en los dos más recientes. Deberán recuperar la consistencia que los llevó a estar 18 partidos invictos para pelear por el título en Madrid, pero sin duda los mejores del año están en condiciones de hacerlo. Distinta será la realidad en París 2024, donde Isgró, actual mejor jugador del mundo, recuperará a su socio Moneta y Argentina tendrá aún más argumentos para buscar una nueva medalla olímpica, tras el bronce conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021).

Moneta, la carta de try argentina que se operó la pierna derecha. (Foto: @lospumas7arg)

La coronación de un proceso

Santiago Gómez Cora, actual head coach, vivió como jugador el título que Los Pumas 7s obtuvieron en San Diego 2009. Desde aquella conquista, nunca más habían alzado un trofeo hasta Vancouver 2022, donde comenzaría la “etapa dorada”. Luego de una década en la que un 5º puesto en la tabla anual había sido la mejor actuación histórica, la temporada 2021-22 finalizó con Los Pumas 7s como cuartos, habiendo cortado una sequía de 13 años. Al curso siguiente, la explosión: ganaron tres circuitos, perdieron otras tres finales y acabaron segundos, detrás de Nueva Zelanda. Y en la presente, la 2023-24, la coronación: un subcampeonato, tres títulos de forma consecutiva, dos 5º puestos y un 9º, para terminar en lo más alto del mundo con 106 unidades. Es el mejor momento en la historia del equipo y ellos, más que nadie, buscarán en el Estadio Metropolitano de Madrid que no quede ninguna duda.