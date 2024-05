Qué dijo Enzo Pérez sobre su polémica salida de River, tras salir campeón con Estudiantes: “Traté de evitar muchas…”

Estudiantes de La Plata venció a Vélez a través de la tanda de penales y se quedó con una nueva edición de la Copa de la Liga. Luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y en el alargue, el Pincha fue más que su rival y dio la vuelta olímpica en Santiago del Estero.

Tras el encuentro, en conferencia de prensa, Enzo Pérez enfrentó los micrófonos y fue consultado sobre su polémica salida de River. "La verdad que traté de evitar muchas cosas y mantenerme en silencio, porque siempre lo he hecho durante toda mi carrera. Mi manera de pensar y mi manera de ver las cosas es demostrando en el día a día y dentro de la cancha. Hoy con 38 años tuve la suerte, gracias a este gran grupo de seres humanos y a Estudiantes que me dio la posibilidad, de ganar una nueva estrella", comenzó.

Sobre la importancia del club platense a lo largo de su carrera, expresó: "Estudiantes, no lo digo ahora que me tocó volver sino a lo largo de mi carrera, es un club que me ha ayudado muchísimo tanto en lo deportivo como en lo personal siempre me ha ayudado muchísimo. Cuando pasó lo que pasó en diciembre, que me fui de River, tenía posibilidades para ir a otro lado pero el llamado de Domínguez en vacaciones fue muy importante".

"No solamente él, sino también toda la Comisión Directiva y los que querían que volviera al club. Es un club al que le voy a estar agradecido de por vida. Hoy la gente tiene que disfrutar esto porque no es habitual. Es un club que está permanentemente en crecimiento y eso se ve en el día a día", añadió Enzo Pérez, quien este domingo llegó al 19ª título en sus 22 años de carrera profesional.

Para finalizar, cuando le preguntaron por su futuro, sentenció: "Tengo una edad en la que voy viendo cada seis meses o un año. Disfrutaré durante todo este año y después se verá. Nos sentaremos a hablar sobre lo que ve el club y si puedo seguir aportando, o no. Es una reflexión y una decisión que se tomará en su debido tiempo. No puedo pensar más allá, tenemos una final el jueves en la que tenemos que sacar un gran resultado. Por el momento seguiré disfrutando y entrenándome como lo vengo haciendo. Soy un apasionado, por ahí me enojo de más y hasta el día que me retire lo voy a seguir viviendo con esta pasión. Para el fútbol es muy importante".