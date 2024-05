Peque Schwartzman anunció su retiro del tenis con un conmovedor posteo: el motivo y dónde se despedirá

Diego Schwartzman anunció este domingo que se retira del tenis profesional. Mediante una extensa publicación en las redes sociales, el tenista explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión y confirmó que el Buenos Aires Open 2025 será su última función con la raqueta.

Si bien la decisión genera un fuerte impacto en el deporte argentino, luego de haber sido eliminado en la qualy del Masters 1000 de Madrid, había compartió un mensaje en sus redes sociales que generó preocupación y especulación sobre su futuro. "Fin del viaje", fue la frase elegida por el porteño para avisar lo que finalmente comunicó hoy.

"Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome", comenzó escribiendo el Peque.

Luego, agregó: "Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo. Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar".

"El tenis me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre. Fue un viaje maravilloso y ustedes fueron una parte vital de él. Por eso quería comunicarlo acá y agradecerles porque “El Peque” tuvo una vida de gigante. Nos vemos pronto tenis, a seguir transpirando hasta la última gota y trabajando como profesional hasta el último punto que me toque jugar en una cancha, El Peque", cerró Diego en un posteo que tiene cientos de mensajes agradeciendo lo hecho en cada punto.