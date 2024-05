Los 3 tapados que Mascherano podría llevar a los Juegos Olímpicos

Javier Mascherano, quien estará a cargo del plantel de la Selección argentina que disputará los Juegos Olímpicos de París 2024, comienza a darle forma a la lista de convocados para el torneo que se desarrollará del 24 de julio al 10 de agosto y en el que enfrentará a Marruecos, Irak y Ucrania.

Aunque se espera que la base no varíe mucho, el entrenador busca opciones adicionales teniendo en cuenta que algunos futbolistas podrían no ser cedidos por los clubes para estar en Francia o que no cuenten con minutos por diferentes razones, como es el caso de Nicolás Valentini, quien ha quedado fuera de consideración en Boca debido a su situación contractual.

Zenon es uno de los tapados de Mascherano.

El DT, entonces, tiene un borrador en el que agregó a tres tapados y dos de ellos son futbolistas justamente del xeneize: Kevin Zenón, de gran presente y que estuvo cerca de participar en el Preolímpico, y Luca Langoni, que dejó atrás la serie de lesiones, puede ser una alternativa similar a Pablo Solari, y viene creciendo desde la llegada de Diego Martínez.

Si esto se llega a dar, será un dolor de cabeza para el DT ya que, durante la disputa de los juegos, se jugaría el repechaje de los segundos de la Copa Sudamericana con los terceros de la Libertadores y perdería a todo su mediocampo titular si 'Masche' decide llevarse a Cristian Medina, Equi Fernández y Zenón.

El tercero es Santiago Hezze, volante formado en Huracán y actualmente en las filas del Olympiacos de Grecia. Aunque solo ha disputado un partido con la selección Sub-23 en 2021 bajo la dirección de Fernando Batista, está siendo evaluado debido a la condición física de algunos mediocampistas como, por ejemplo, Federico Redondo quien se encuentra en proceso de recuperación de una lesión ligamentaria desde finales de marzo, aunque se espera que esté en plena forma para la competición.