La tajante respuesta de Newey a Hamilton por los rumores de unión en Ferrari: "Honestamente, es muy..."

Luego del anuncio sobre su salida de Red Bull, Adrian Newey comenzó a sonar como posible incorporación en varios equipos aunque el rumor de ser parte de Ferrari en 2025 fue el que mas repercusión generó. Es sabido que el equipo italiano ya tiene asegurado a Lewis Hamilton quien, de paso, aprovechó para elogiar al ingeniero y deseó trabajar con él.

"Si tuviera que hacer una lista de gente con la que me gustaría trabajar, estaría arriba del todo. ¿Si hay opciones? No lo sé, ya veremos", expresó el siete veces campeón. Esta frase llegó a oídos del británico, que agradeció los elogios y fue claro sobre su futuro: "Honestamente, es muy amable por parte de Lewis decir eso, me siento muy halagado".

Hamilton ya piensa en su futuro y no ocultó el deseo de tener a Newey.

"Pero por el momento, voy a tomarme un pequeño descanso y ver qué pasa después. La Fórmula 1 me consume mucho, he estado en ella durante mucho tiempo y 2021 fue un año muy ocupado, con la lucha por el título con Mercedes y, al mismo tiempo, toda la investigación y el desarrollo del RB18, que es el padre de esta generación de coches. Creo que llega un punto en el que sentí, como dijo Forrest Gump: 'Me siento un poco cansado'", expresó en diálogo con Sky Sports F1.

Luego, en la misma línea, explicó: "Estoy en una posición muy afortunada en la que no necesito trabajar para vivir. Trabajo porque lo disfruto, y es un buen momento para dar un paso atrás y tomar un pequeño descanso, hacer un balance de la vida y salir a viajar".

"Mandy, mi esposa y los perros probablemente viajarán en una autocaravana o algo así por Francia y simplemente disfrutarán de la vida, y luego tal vez en algún momento, podría estar parado en la ducha y decir: 'Bien, esto va a ser será la próxima aventura'. Por el momento no hay ningún plan", cerró el ingeniero británico.