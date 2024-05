La sorprendente confesión de Mansilla, el arquero héroe del Estudiantes campeón: "Estuve muy cerca de ir a..."

Estudiantes se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional 2024 al vencer por 4 a 3 en la tanda de los penales a Vélez, después de empatar por 1 a 1 en los 120 minutos y obtuvo el decimoquinto título de su historia. Para la victoria del Pincha fue determinante nuevamente su arquero, Matías Mansilla, quien tapó tres penales y permitió la coronación.

El arquero, de mucho recorrido por el ascenso en clubes como Midland y Morón, tuvo su salto a Primera en Patronato. Allí fue suplente de Mansilla pero con el descenso se abrió la posibilidad de pelear por un lugar en el 11 en la segunda división. Pero optó por ir a Central Córdoba, donde tuvo la continuidad en la máxima categoría que necesitaba.

Matías Mansilla fue el héroe del título de Estudiantes. (Foto: FotoBaires)

Con el retiro de Andújar, Estudiantes tuvo que salir a buscar un arquero y se fijó en el oriundo de Santiago del Estero, que primero fue resistido por justamente por su currículum y en base a algunas actuaciones no tan convincentes. Sin embargo, finalmente pudo torcer el destino y ahora el hincha del Pincha le agradece.

Sin embargo, todo pudo ser distinto y hasta la misma final, de hecho, pudo ser diferente debido a la decisión de Mansilla de ir a Estudiantes, porque según reconoció, no era la única oferta. Entre las alternativas, la que más tentaba al arquero era justamente la de su rival de turno, Vélez, que lo quiso llevar antes de contratar al mendocino Marchiori.

"Antes de venir a Estudiantes estuve muy cerca de ir a Vélez. Me dijeron que faltaba el ok del entrenador que había llegado (por Gustavo Quinteros, DT al que le ganó ete domingo). Pero bueno, no se dio", reveló el arquero, en diálogo con ESPN.

En otra entrevista en el campo de juego, Mansilla se refirió a cómo logró torcer el destino de los insultos de la gente de Estudiantes. "La gente decía que 'es el arquero de Central Córdoba', pero trabajo día a día. Trabajé mucho para enfocarme y dejar atrás eso, hoy se disfruta"