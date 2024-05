El sentido mensaje de Milei por la muerte de Menotti, con quien supo enfrentarse por las SAD

Mientras vivía, César Luis Menotti fue muy crítico de la gestión del presidente Javier Milei, que supo oponerse a sus ideas sobre la aplicación de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. Consumado el fallecimiento del exentrenador, esas rispideces quedaron atrás y el mandatario dejó un sentido mensaje de despedida.

"Que en paz descanse. Profundo dolor por la partida del líder de un grupo que le ha dado una de las más grandes alegrías al país. Si bien yo adhiero a otra escuela, sería propio de un necio negar el aporte de César Luis Menotti. Adiós Flaco", escribió Milei en su perfil oficial de la red social X.

Es claro que las diferencias no sólo son políticas sino también futbolísticas. El mensaje de Milei lo refleja, porque está cargado de un fuerte contenido futbolero. El "Bilardismo" del que se jacta ser seguidor el presidente se consolidó como la corriente históricamente opuesta, aunque ya eso no tenga importancia.

Sin embargo, las diferencias políticas fueron las que más los distanciaron y hasta llevaron a tener enfrentamientos. Menotti llegó a decir que Milei era un "espanto" y a asegurar: "Jamás he visto algo semejante a este mamarracho que me toca ver hoy en Argentina, que es mi patria. Cuando se parte del agravio y la falta de respeto, yo no lo soporto".

En aquella oportunidad, Milei había respondido con ironía: "¡Yo ya gané...! Bilardista hasta la médula como toda persona de bien. ¡Muchas gracias rabanito...! ¡Viva la libertad carajo!"

Sobre la pretensión del presidente de privatizar el fútbol, Menotti en su momento opinó: "Cuando veo estas luchas por privatizar, me pongo muy mal. ¿Privatizar qué? Me duele mucho. Yo siento realmente un peligro por la profunda desculturización que está sufriendo la Argentina. El fútbol es eso, un hecho cultural. No es solo la Primera División, es la cultura de nuestro país".