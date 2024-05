El insólito motivo por el que Verón decidió no ir a Santiago del Estero a ver la final Estudiantes-Vélez

Esta tarde, en Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata y Vélez disputarán la final de la Copa de la Liga partido que tendrá un ausente de peso, Juan Sebastián Verón. El presidente del club platense decidió no estar presente en el encuentro y la razón es por un particular motivo, que el propio directivo lo reveló: "por costumbre".

La Brujita no suele acompañar al equipo cuando se presenta de visitante, según él, porque le gusta verlo en soledad. De hecho, no estuvo en los cuartos con Barracas, como tampoco en la semifinal que jugó frente a Boca. En la Copa Argentina utilizó la misma "costumbre" y mal no le fue.

En una entrevista realizada tiempo atrás, Verón lo contó: "En general, los sufro. Cuando no tenés poder de decisión, me cuesta relajarme. No me gusta verlo con gente alrededor Las reacciones que vas teniendo... Tampoco me gusta que las vean. Me ha pasado que te toma una cámara y no está bueno En mi casa, patear cosas, arrastrar cosas... Me suele pasar".

De esta manera, la delegación de dirigentes del club platense estará liderada por Martín Gorostegui, quien es el ex presidente y actual vicepresidente del club. Aunque Juan Sebastián Verón, uno de los ídolos más destacados del club, no estará presente físicamente, estará apoyando al equipo de Eduardo Domínguez desde la distancia.

Estudiantes accedió al duelo definitorio tras imponerse ante Boca en la definición por penales 3 a 1, luego de igualar en tiempo regular 1 a 1. La principal duda para el entrenador Eduardo Domínguez pasa por el ataque del equipo, ya que aguarda la evolución del colombiano Edwin Cetré, quien no se encuentra en óptimas condiciones a pesar de haber jugado ante el "Xeneize".