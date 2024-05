El “desconocido” gesto clave de Menotti con Scaloni mucho antes de salir campeón del mundo

El aporte de César Luis Menotti al fútbol argentino y en específicamente a la Selección fue invaluable, de allí que tras su fallecimiento, el dolor por su pérdida física atraviesa a todo el país futbolero.

El técnico del Huracán del 73 que maravilló a los hinchas del buen fútbol se marcó a fuego en el argentino promedio al comandar el equipo nacional que ganó el primer mundial de la historia del país. Acaso la única contradicción a su invaluable contribución es una absurda comparación de doctrinas que lo ubicó en un lugar de rivalidad con Bilardo.

Muchos aseguraron, tras la obtención de la Copa de Mundo en Qatar 2022, que Lionel Scaloni llegó para cerrar esa brecha, pero poco se sabe de que para que esa gesta sea posible, mucho tuvo que ver la persona que ejerció hasta hoy el cargo de Director Nacional de Selecciones.

Menotti era el Director Nacional de Selecciones.

Sucede que el exentrenador fue uno de los más convencidos, puertas adentro, del proyecto comandado por Scaloni y acompañado por Aimar, Ayala, Samuel y Tocalli; aún cuando estaba lejos de los éxitos que acompañaron al proceso y en tiempos en los que el oriundo de Pujato solo recibía cuestionamientos.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue el responsable de tomar la decisión final de ratificar en el cargo a Scaloni que por el momento prolongaba un interinato, . Sin embargo, no lo hizo sino con el visto bueno de Menotti, que vio en el proceso un buen camino aún cuando los resultados no acompañaban.

El propio presidente lo confesó en alguna oportunidad. Reveló que luego de la participación de la Selección argentina en la Copa América 2019, tuvo una reunión con Menotti, donde el exentrenador le manifestó el consejo más trascendental de la historia de la Scaloneta.

Menotti y Scaloni.

"Una sola persona fue, o la más importante, la que me dijo que tenía que ser el Gringo el técnico de la Selección y que tenía que tener contrato hasta el Mundial, que no podíamos ir dándole de a partidos o de a competencias porque necesitábamos realmente iniciar un proyecto. Fue César Luis Menotti, fue el primero que me dijo, él tiene que ser", contó Tapia a Olé en alguna oportunidad.

El propio Flaco después habló del entrenador y lo llenó de elogios. De hecho, confesó: "Yo le pedí al presidente de la AFA que lo deje a Scaloni como entrenador hasta que terminen las Eliminatorias".

César Luis Menotti, un visionario.