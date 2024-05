El desafiante mensaje del Canelo a Benavidez tras vencer a Munguía en Las Vegas: "Me importa una mierda..."

Luego de vencer a Jaime Munguía en fallo unánime, Saúl 'Canelo' Álvarez arremetió contra quienes dicen que sus retadores no están en su nivel y le envió una desafiante advertencia a David Benavidez, quién para muchos es el rival que puede despojarlo de sus cinturones AMB, CMB, OMB y FIB del peso supermediano.

Estas reiteradas declaraciones molestaron al tapatío que, cuando fue consultado al respecto, lanzó una fuerte frase y dejó en claro que no le teme. De hecho, antes de hablar, lo captaron invitando al boxeador estadounidense de ascendencia mexicana y ecuatoriana a subir al ring con una pícara sonrisa. Benavidez sólo alzó las manos como preguntando qué hacer.

"¿Que sigue? Benavidez es la persona con la que a todo el mundo le gustaría verte pelear”, le dijo el presentador y Canelo respondió con munición gruesa: "No lo se en este momento. Quiero descansar, disfrutar a mi familia. Pero sabes, si el dinero es el correcto, puedo pelear ahora mismo, me importa una mierda".

"He peleado con todos los que dicen que no quiero enfrentar, he peleado con todos ellos. Puedo hacer lo que yo quiera, soy mexicano", agregó. Esto tiene que ver con lo que afirmó el propio Benavidez, quien reveló que el mexicano desea cobrar 200 millones de dólares para pelear. Es por eso que, a simple vista, parece difícil que pueda concretarse.

Además, dejó algo bien en claro: "Siempre preguntan por una pelea, ahorita estoy en la posición de hacer lo que yo quiera y de pedir lo que yo quiera. Y si les gusta bueno, y si no también. Y qué creen, soy mexicano, y el mejor peleador en este momento".