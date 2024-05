La picante crítica de Alonso contra Hamilton, que lo tocó en la carrera sprint: "No lo van a penalizar porque..."

Este sábado, en el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno se llevó a cabo la carrera sprint, previa a la carrera central que se llevará a cabo este domingo. El gran ganador fue el neerlandés Max Verstappen, quien dominó de principio a fin más allá de tener de cerca a Charles Leclerc (Ferrari), aunque quedó con tres segundos de ventaja sobre el monegasco.

Sin embargo, el inicio de la carrera fue el episodio más atrapante de la jornada, por el choque que se produjo en la primera curva del trazado, entre el británico Lewis Hamilton y el español Fernando Alonso, quien luego tocó a Lance Stroll y Lando Norris. De hecho el último no pudo seguir en la carrera.

Mirá el video

Sobre el final de la competencia, Alonso se mostró muy molesto por la maniobra del multicampeón mundial y por la decisión de las autoridades de no penalizarlo. En entrevista tras la carrera, no tuvo reparos en criticarlo ante los micrófonos de DAZN F1. "Veremos lo que deciden. Supongo que no decidirán nada, porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos, sobre todo de Norris, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente".

Al piloto español venían de penalizarlo dos veces consecutivas y desde allí su malestar por la falta de medidas ante Hamilton. Consultado sobre si creía que de haber sido él lo hubiesen penalizado, respondió: "Bueno, hoy igual no he sido penalizado, pero a mí siempre me penalizan, por tanto hoy lo mismo. Estaba detrás de Ocon, podía quizás arriesgarme y adelantarle, pero lógicamente no me arriesgo para no ser penalizado. Así que intento completar la carrera, que son 19 vueltas, y volver al equipo para hablar de los cambios".

Sin embargo, Alonso, de Aston Martin, reconoció que la carrera sprint no es su principal prioridad. "Nosotros no teníamos tampoco ningún interés en la sprint race, íbamos solo a comprobar la degradación y las cosas para mañana y al final lo hemos conseguido", señaló.

"Para nosotros esto es una sesión de libres más, no es realmente una carrera. O sea, que ahora empieza lo importante de la carrera, la clasificación y mañana las 57 vueltas, creo que podemos sacar una conclusión de este sprint de cara al parque cerrado que se abre ahora y a ver si podemos mejorar un poquito el coche", sentenció.