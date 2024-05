La honestidad brutal de Demichelis sobre la "semana difícil" en River, tras vencer a Táchira: "No queda otra que..."

River, y en especial su entrenador Martín Demichelis, se sacó un peso de encima al derrotar a Deportivo Táchira en le marco del cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, triunfo que le permitió quedar como mejor primero de cara a la instancia de play off. Lo hizo tras el duro golpe que significó la eliminación de la Copa Argentina ante Temperley y la posterior derrota ante Argentinos.

Sobre esta recuperación futbolista, ya en conferencia de prensa, el entrenador habló de una "semana difícil" la que vivió el plantel en la triple conferencia y sobre la recuperación tras la derrota reconoció: "Después de quedar eliminados con Temperley, sufrimos un golpe muy duro desde lo anímico. Queríamos tener una reacción en Argentinos, pero el segundo tiempo fue uno de los peores desde que estoy acá. En vez de reaccionar, volvimos a sufrir un tropiezo. Tenemos un gran grupo, somos unidos y trabajamos muy bien".

En este sentido, elogió a su plantel por su capacidad de seguir adelante. "Cuando el grupo te responde en los entrenamientos y quieren revertir la situación adversa, el día postpartido es cuando más tienen que entrenar. El grupo está vivo, acepta la situación de haber quedado eliminado. No queda otra que seguir trabajando y corregir incluso las cosas buenas", agregó.

En cuanto al análisis del partido ante a Deportivo Táchira, Demichelis reconoció: "River generó muchas situaciones de gol. Lo único que faltaba era abrir el partido y aunque costó pudimos hacerlo". Sobre el balance final de la primera fase, agregó: "Hicimos una gran fase de grupos, eso nos inspira para seguir trabajando con armonía, con mucha fe, aprendiendo de lo malo y sosteniendo lo bueno”.

De hecho, hasta se animó a hacer una comparación con el rendimiento el año pasado: "Comparando con mi primera Copa Libertadores, donde habíamos llegado a los últimos dos partidos con cuatro puntos y teníamos la obligación de ganarle a Fluminense y The Strongest, esta vez llegamos al quinto partido ya clasificados y la hemos hecho mejor a la fase de grupos, sin ninguna duda. Ganando dos partidos de visitante, empatando uno y ganando los tres de local. 16 puntos de 18".

FInalmente, se refirió a la necesidad de sumar refuerzos y los nombres que podrían llegar. "Después de la pausa, hay tres semanas de preparación. Cuando terminemos el partido con Riestra, nos sentaremos con la Secretaría Técnica para ver qué necesitamos. No es momento de hablar del mercado. No hice público ningún nombre. Pueden sonar varios, muchos quieren venir, hay representantes dando vueltas. Esas cosas las hablo puertas para adentro con la Secretaría Técnica. Todavía no es el momento”, concluyó.