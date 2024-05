Gran Final de Madrid: así llegan Los Pumas 7's a la última etapa

Los Pumas 7's iniciarán su recorrido en la Gran Final de Madrid, la última etapa que tiene este renovado Circuito Mundial 2024. El combinado nacional debutará ante Gran Bretaña desde las 14:28 y este sábado completará la fase de grupos ante Francia (12:51) y Australia (16:17) con la ilusión de meterse en los playoffs. Conocé cuál fue el recorrido del equipo argentino para llegar a esta etapa.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora se ubicaron en el primer puesto del ranking general con 106 puntos, dos por encima de Irlanda que quedó en la segunda colocación. Los otros seis participantes serán Nueva Zelanda, Australia, Fiji, Francia, Sudáfrica y Gran Bretaña, quienes completarán la nómina de selecciones que buscarán la gloria en la capital española.

Los Pumas 7'S serán parte del grupo "A". El debut será esta tarde frente a Gran Bretaña (Los Pumas Seven)

Para ubicarse en lo más alto, Argentina cosechó tres medallas doradas: Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver, mientras que también logró una de plata en Dubai. Además, el representativo de nuestro país fue quinto en Singapur y Los Ángeles, mientras que en Hong Kong se quedó con el séptimo escalón.

En total, Los Pumas 7'S disputaron un total de 39 partidos, cosechando 32 victorias y 7 derrotas, un desempeño más que aceptable para un equipo que está en pleno crecimiento y que ya ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en campañas anteriores.

El plantel cuenta con grandes figuras, incluyendo al mendocino Rodrigo Isgró, que fue elegido el mejor jugador del Seven en 2023 y que en esta temporada viene teniendo muy buenas actuaciones. Además, el seleccionado contará con otros tres grandes emblemas dentro de la cancha, ya que estarán Germán Schulz, Joaquín Pellandini y Luciano González, jugadores que han estado presentes en todos los encuentros durante el Circuito Mundial de este año.

Rodrigo Isgró estará presente en Madrid. (Archivo)

La baja sensible será la de Marcos Moneta, que no pudo recuperarse de su lesión y se perderá esta etapa decisiva. De hecho, el nacido en San Andrés es el máximo anotador del equipo con 29 tantos, seguido por Luciano González e Isgró, ambos con 17 tries conseguidos.

Argentina integrará el grupo "A" junto a Gran Bretaña, Francia y Australia, mientras que en el "B" estarán Irlanda, Nueva Zelanda, Fiji y Sudáfrica. Luego de la definición del grupo, llegará la etapa de playoffs, en donde nuestro país buscará llegar a lo más alto del podio una vez más.