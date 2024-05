El llamativo mensaje de Bareiro con sabor a despedida de San Lorenzo: "Lo único que sé es que..."

San Lorenzo cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con la positiva novedad de que se terminó clasificando, con sufrimiento, a los octavos de final. Lo hizo gracias al empate sin goles ante Palmeiras en Brasil, que echó por tierra las aspiraciones de Independiente del Valle y Liverpool.

El capitán del equipo, Adam Bareiro, que esta vez no convirtió pero se bancó en soledad a los defensores brasileros hasta su salida en el segundo tiempo, brindó una entrevista sobre el final del partido en la que dejó una llamativa frase con olor a despedida, en medio de los rumores sobre una salida.

Mirá el video

En primer lugar, se refirió a la clasificación: "Era el objetivo que nos propusimos. Las tres primeras fechas estábamos más afuera que clasificando, pero después demostramos que somos un grupo muy sacrificado, con mucho temperamento. Hoy la clasificación es merecida".

Luego, consultado sobre su posible ausencia en octavos de final, reconoció: "La verdad es que no sé qué va a ser de mi futuro. Lo único que sé es que disfruté siempre al máximo vestir esta camiseta. Estoy muy feliz. San Lorenzo me abrió las puertas y me dio este presente que tengo hoy. Ahora me toca estar feliz por la clasificación, mañana pensar en la Selección, se viene una Copa América muy importante para mí. Son cosas muy lindas que están pasando en mi vida y las quiero disfrutar al máximo."

La frase de Bareiro que pareció más una despedida que una ratificación de continuidad, se completó con la siguiente declaración: "La verdad es que no sé qué va a ser de mi futuro. No le quiero mentir a la gente de San Lorenzo ni a nadie. Lo que sé es que disfruté siempre al máximo, entregué siempre el 100 por ciento de mí, a veces bien y a veces mal. Estoy agradecido a la gente de San Lorenzo por siempre demostrarme su cariño".

Para San Lorenzo aún restan tres partidos antes del receso por Copa América. Primero recibirá a Sarmiento (el que puede ser el último de Bareiro como local) por la Liga, luego enfrentará a Chacarita por Copa Argentina y cerrará de visitante ante Unión, también por el torneo doméstico, el que puede ser el último del delantero paraguayo.