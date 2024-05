La lapidaria frase de Battaglia sobre Jorge Ameal, expresidente de Boca y actual vice

Sebastián Battaglia habló y no se guardo nada. El ex entrenador de Boca visitó los estudios de ESPN donde repasó lo ocurrido tiempo atrás, cómo fue salida y lanzó una fuerte frase contra Jorge Amor Ameal, presidente del club cuanto tuvo a cargo el plantel profesional de la institución.

Mirá el video

Durante la charla con el programa que conduce Mariano Closs le recordaron una declaración que cayó mal en el Consejo de Fútbol, tras la derrota por Copa Libertadores ante Corinthians, y fue claro: "Fue la realidad, después se pueden agarrar de algo para aprovechar el momento y uno se tenga que ir. Fue la realidad".

Pero no quedó todo ahí ya que, cuando le nombraron a Ameal, redobló la apuesta: "Nunca hablé con Ameal, no sé que hacía ahí. Una vez hizo una declaración como que me recordaba como un buen jugador. No lo volví a hablar, pero no me pareció correcta. Creo que fue una falta de respeto. Quedó ahí, pero yo de fútbol con Ameal nunca hablé".

Luego, consultado sobre si temió "perder" la idolatría en la gente ganada como futbolista al convertirse en entrenador, explicó: "Está dentro de las reglas de juego: a veces te ponés a pensar si ponés en juego todo lo que hiciste como jugador siendo después técnico, que es totalmente diferente".

"No tiene absolutamente nada que ver: una cosa es estar adentro de la cancha, disfrutando lo que uno siempre quiso hacer que es ser jugador de fútbol. Después lo otro se asemeja en la adrenalina, en estar en el ambiente del fútbol, pero la realidad es que uno estaba convencido de lo que pensaba y lo que quería. Después es un camino difícil por lo que es Boca", cerró.