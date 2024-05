Bombazo en Independiente: ¿se cae la llegada de Larcamón como DT tras dar el sí?

Pese a que durante la tarde de este martes se confirmó que Nicolás Larcamón llegó a un acuerdo para ser el nuevo director técnico de Independiente, en las últimas horas surgió el rumor sobre una marcha atrás en las negociaciones. De esta manera, el puesto sigue vacante tras la salida de Carlos Tevez.

Mirá el video

Cuando la información indicaba que solamente restaba la firma del contrato, el cual se extendería hasta finales del mes de diciembre del 2025, explotó la bomba. Germán Alcain, encargado de seguir el día a día del Rojo para la pantalla de TyC Sports, dio detalles de lo ocurrido.

"Anoche los dirigentes de Independiente se fueron a dormir con la certeza, después de lo hablado el jueves, el lunes y en la reunión de ayer, que Nicolás Larcamón iba a ser el técnico de Independiente", comenzó el comunicador sobre las novedades en las negociaciones.

Posteriormente, añadió: "Antes de salir al aire, esto es reciente, a mí me lo empezaron a poner en duda. No por parte de los dirigentes de Independiente, quienes siguen diciendo que todo sigue igual y que lo acordado en palabras sigue en pie. Pero, que del lado del entrenador no sé si están todos convencidos".

"Los argumentos que yo escuché no me terminan de convencer porque son cosas que Larcamón en las anteriores reuniones debería haber planteado. Me hablan de una cuestión familiar, del microclima que a su entorno no le termina de cerrar. Son todas cuestiones ya sabidas, no es que a último momento apareció una cláusula o una diferencia económica", sentenció Alcain.