La fuerte decisión de un club argentino: "No estamos dispuestos a negociar nada con Boca"

Con el mercado de pases a la vuelta de la esquina, Boca Juniors quiere ganar tiempo y ya mostró interés en varios jugadores del fútbol argentino para reforzar el equipo. Los de Diego Martínez no tienen muchas variantes en la ofensiva y en la defensiva acarrean varios jugadores lesionados por cuestiones musculares.

Uno de los jugadores por los que quiere apuntar Boca y que deberá descartar finalmente es Ignacio Pusetto luego de las declaraciones del presidente de Huracán, al igual que el volante del Globo Rodrigo Echeverría. "No me llamó nadie, pero nosotros no estamos dispuestos a negociar nada con Boca porque no hemos tenido buenas experiencias. Ni para comprar ni para vender", aseguró David Garzón en diálogo con TyC Sports.

Mirá el video

La bronca con la dirigencia del Xeneize viene luego de todo lo que pasó con Diego Martínez, ya que en el Globo consideraron que estaban rompiendo los códigos por ir a buscar un entrenador que estaba trabajando. Por este motivo, la directiva de Huracán decidió finalmente romper todo tipo de negociaciones con el club de la RIbera.

"Es un límite y somos terminantes con eso. No creemos que son las maneras de manejarse, ellos tienen otra manera entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. Lo del entrenador y lo de Merolla fue un punto que nos cambió todo. Al menos esta gestión y Abel Poza, nuestro candidato, no lo va a hacer", agregó el presidente de los de Parque Patricios haciendo referencia a que Boca fue a buscar a Diego Martínez cuando todavía era entrenador de Huracán.

Daniel Vega, manager del Globo, había confesado en diciembre que esperaba que Boca manejara las negociaciones por Diego Martínez de otra manera: "Yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, tendría que haberse comunicado con nosotros. Yo, si tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida".