Fórmula 2: Franco Colapinto padeció la Feature Race y no pudo estirar su buen momento

Franco Colapinto no pudo cerrar el fin de semana como deseaba. El argentino padeció la Feature Race de la Fórmula 2 que se disputó en Mónaco y terminó en la 13ra posición. El auto que le entregó el equipo MP no fue competitivo y lo único que pudo hacer fue defenderse, aunque llegó un momento en el que no pudo hacer mucho más y solamente trató de terminar la prueba.

Después de quedar cuarto en la partida (se retrasó Victor Martins que largó segundo), los problemas comenzaron. Tuvo una intensa lucha con Kimi Antonelli, a quien pudo sostener gracias a los pocos lugares de sobrepaso que tiene este mítico escenario y perdió mucho terreno debido a la pérdida de performance que se fue acrecentando.

Por estrategias de los rivales, Colapinto comenzó a perder lugares y a sufrir la carrera. Aguantó a Antonelli hasta donde pudo y el desgaste comenzó a pasarle factura. Primero fue el joven italiano en superarlo, pero después también perdió con Gabriel Bortoleto, Zane Maloney, Taylor Barnard y Enzo Fittipaldi, algo que lo sacó de top ten de la cita y no consiguió sumar puntos.

La competencia quedó en manos del principal "enemigo" del argentino, Zak O’Sullivan, que también es integrante de la Academia Williams y lucha por tener su lugar en la F1. El británico se vio favorecido por el ingreso del auto de seguridad, tras un incidente protagonizado por el paraguayo Joshua Duerksen y festejó tras largar desde el 15° puesto.

Isak Hadjar y Paul Aron completaron el podio de la telonera. El estonio es el nuevo líder del torneo, con 80 puntos, mientras que Colapinto quedó octavo, con 38 unidades. La próxima competencia será el 23 de junio en Barcelona.