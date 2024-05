Videos: así fueron los graves incidentes de la barrabrava de Godoy Cruz que lograron suspender el partido

Pese a la voluntad del árbitro Nazareno Arasa, quien hizo todo lo posible para que el partido pudiese terminar de disputarse, el partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo fue suspendido a los 7 minutos de la segunda etapa, luego de diversos incidentes en la tribuna del Expreso: todos fueron provocados por los violentos de la barrabrava del club local.

Si bien era un secreto a voces y los rumores habían corrido firmes a lo largo de la jornada, lo que finalmente terminó sucediendo en el Malvinas Argentinas, podría traerse serios problemas económicos y deportivos al Tomba. Nadie logró hacer nada. O no quisieron hacerlo. Desde hace días se rumoreaba con una interna en la barrabrava y con el posible enfrentamiento en las inmediaciones del mundialista. Y finalmente sucedió.

La jornada comenzó movida desde temprano. Los dos micros que acercaban a la delegación de San Lorenzo fueron apedreados por los violentos de Godoy Cruz que se disponían a llegar al estadio. Estos sujetos, por enfrentamientos con la policía, ingresaron a las tribunas con el partido ya comenzado.

Ni bien la barra ingresó a la tribuna sur del Malvinas Argentinas, cayó al área del Ciclón una bomba de estruendo, la cual fue inmediatamente repudiada por los socios, quienes comenzaron a cantar: "Oh, que se vayan todos, que no quede, ni uno solo". Esta acción, que fue acompañada por gran parte de los presentes, le sumó más leña al fuego. "Soy del Tomba, soy del Tomba", resonó fuerte y claro también desde cada sector donde no había violentos.

Un grupo de barras increpó a aquellos que se manifestaron en contra de lo sucedido y, tal y como se puedo apreciar a través de la transmisión oficial, hubo intercambio de golpes de puño en medio de la popular sur del estadio. Mientras tanto, una lluvia de piedras y mampostería de los baños caía sobre el campo de juego.

El objetivo era claro: suspender el partido a como de lugar. Y esta interna entre la barra brava de Godoy Cruz, finalmente logró su cometido a los siete minutos del complemento luego de varias amenazas por parte del árbitro del encuentro y los encargados de seguridad.